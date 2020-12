Facebook teatas blogipostituses, et laiendas seniseid rahvusvahelisi reegleid, mis puudutavad koroonapandeemia kohta levitatavat valeinfot ja vandenõuteooriaid, vahendas Reuters.

Ettevõte selgitas, et võtab oma keskkonnast maha koroonaviiruse kohta käiva valeinfo, mis võib endast kujutada otsest kahju. Muud valeväited, mis ei ole nii suure kahjuga, Facebook märgistab vastavalt ning vähendab nende levitamist.

Facebooki sõnul otsustati oma rahvusvahelist poliitikat muuta, kuna üha enam on uudiseid, et koroonaviiruse vaktsiinid on kogu maailmas peagi saadaval.

Ettevõte kõrvaldab need koroonaviiruse vaktsiine puudutavad väited, mille on rahvatervise eksperdid ümber lükanud. Näiteks kõrvaldatakse postitused, mis väidavad, et vaktsiinide ohutust testitakse inimeste peal nende nõusolekuta.

"See võib sisaldada valeväiteid vaktsiinide ohutuse, tõhususe, koostise või kõrvalmõjude kohta. Näiteks me kõrvaldame valeväited, et koroonavaktsiinidesse on pandud mikrokiibid," kirjutas Facebook.

Facebook uuendab kõrvaldamist vajavate väidete nimekirja vastavalt sellele, kuidas uuenevad rahvatervise ekspertide juhised.

Ettevõte ei täpsustanud, millal asub uuendatud poliitikat ellu viima, kuid märkis, et ei suuda sellega alustada üleöö.

Oktoobris andis Alphabet teada samasugusest tegevusest YouTube'i keskkonnas.