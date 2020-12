USA ajaleht: Facebook ja Google nõustusid üksteist kohtus aitama

The Wall Street Journali väitel on kümne osariigi hagi mustandis kirjas, et Facebook ja Google nõustusid üksteist abistama, kui neid kunagi peaks kohtus süüdistatama veebireklaami koostöös.

The Wall Street Journal vaatas läbi kümne osariigi süüdistuse mustandi, milles töötati välja kohtudokumentides sisalduvad järeldused ja väited.

Hagi parandamata versioonis on välja toodud mõned lepingupunktid, kus väidetakse, et Google ja Facebook teevad koostööd ja abistavad üksteist monopolidevastase tegevuse lahendamisel ning teavitavad teist lepingupoolt, kui valitsus peaks ühe osapoole vastu huvi tundma.

Google kasutas tehingus koodnimena tähesõdade keelt, hagi mustandversioonis oli see kirjas kui "Jedi Blue".

Internetiettevõtete lepingus kasutatakse sõna kartellidevastane vähemalt 20 korda. Kohtuasjas on sõna kartellidevastane ümber toimetatud.

Eelmisel nädalal esitatud redigeeritud kohtuasjas ei mainita Facebooki tegevdirektorit Sheryl Sandbergi. The Wall Street Journali käsutuses oleva mustandi versiooni kohaselt allkirjastas Google'iga tehingu just Sandberg.

Mustandversioon viitab ka e-kirjale, kus Sandberg ütles Facebooki asutajale, et "kokkulepe Google'iga on strateegiliselt suur asi".

Hagi mustandis on veel kirjas, et Facebooki läbirääkimismeeskond saatis Mark Zuckerbergile meili ja soovitas Google'iga tehing teha. Kohtus nimetatakse Zuckerbergi ainult üks kord.

Google'i kõneisik väitis, et sellised kokkulepped on tavalised.

"Osariikide väited on ebatäpsed, me ei manipuleeri oksjoniga. Tehing ei olnud salajane ja Facebook osaleb muudel reklaamioksjonitel ja nad ei saa andmeid, mis ei oleks teistele ostjatele kättesaadavad," ütles Google kõneisik.

Sarnaselt Google'ile on ka Facebook vaidlustanud kohtuasja väited.

"Igasugused väited, et tegemist on konkurentsi kahjustava lepinguga või et Facebook on valesti käitunud, on alusetud," teatas Facebooki pressiesindaja.

Google'it on juba aastaid kritiseeritud, kuidas nad kasutavad oma tarbijatele mõeldud platvorme nagu Google'i otsing ja YouTube teiste ettevõtete ülevõtmiseks. Eelmisel nädalal esitati Google'ile veel teine konkurentsiseadusega seotud kohtuasi.