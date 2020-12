Lisaks Harjumaale ja Ida-Virumaale on nakatumine hakanud kasvama ka Tartumaal, kus viimase 14 päeva nakatumisnäit 100 000 elaniku kohta on 320,9.

Terviseameti meediasuhete spetsialist Merilin Vernik ütles ERR-ile, et Tartumaal on kõige rohkem õppeasutuste koldeid. Vernik rõhutas, et terves riigis on jõutud epideemilise leviku faasi ning kollete põhjal järelduste tegemine ei pruugi anda hetkeolukorrast õiget pilti.

"Viiruse võib praegusel ajal saada ükskõik kust ning tuleb olla ettevaatlik," sõnas Vernik.

Ta tõi välja, et Tartumaal on kokku kuus õppeasutuse kollet, samas huviringikoldeid on üks ning seal on 18 nakatunut.

Lisaks on viirus jõudnud ka Tartu hooldekodusse, kus on viiruse saanud kaheksa inimest.

"Ei olegi rohkemat soovitada, kui vähendada kontakte. Need, kellel on võimalus teha kaugtööd, peaks seda kindlasti kasutama," ütles Vernik ja lisas, et kindlasti on oluline pesta käsi, kanda maski ja hoida teiste inimestega distantsi.

Perioodil 17. november kuni 24. november lisandus Tartumaale 165 nakatunut, kuid nädalaga kasvas uute nakatunute arv 259-ni. Seega kasvas nakatunute arv 1,6 korda.