Ratas ütles, et eraldi plaane, mis puudutaks ainult Ida-Virumaa sulgemist, valitsuse laual olnud pole. Küll aga rõhutas peaminister, et üleriigilise maskikandmiskohustuse järelevalvet tuleb tugevdada.

"Maskikandmine ei ole tehtud nalja pärast, vaid see on siseruumides kohustuslik," sõnas Ratas.

Tartu Ülikooli kliinikumi juhatuse esimees ja lõuna meditsiinistaabi juht Marek Seer ütles, et Ida-Virumaal on praegu haiglaravi juures kõige suuremaks probleemiks personali puudus.

"Peamiseks mureks on ka see, et töötajad haigestuvad ja Narva selles osas on suhteliselt õhukesel jääl," sõnas Seer.

Ratas lisas, et Narva haiglas on praegu võimekus vastu võtta 40 koroonahaiget ning sellest on hõivatud juba 27 voodikohta. Lisanduvalt saaks veel avada 40 voodikohta, kuid selleks oleks vaja täiendavat personali.

Ida päästekeskuse juht Ailar Holzmann ütles, et oluline on Ida-Virumaal tõsta inimeste teadlikkust viiruse osas.

Ta selgitas, et tähtis on ka praegust olukorda pingsalt jälgida ning tagada asutustevaheline koostöö viiruse leviku piiramisel.

Terviseameti Ida regionaalosakonna juht Marje Muusikus rõhutas, et oluline on kanda maski ja oma lähikontakte piirata. Ka tavaliste külmetushaiguse sümptomite puhul tuleks kindlasti kahtlustada koroonaviirust.