Koroonaviirus on Soome ja Rootsi lõunaosas alkoholimüüki kasvatanud

Koroonaviiruse epideemiast tingitud piiriliikluse vähenemine on muutnud Soomes ja Rootsis alkoholikaubandust, mõlema riigi lõuna territooriumil on alkoholi müük eelmise aastaga kasvanud.

Alkoholimüük on Soomes sellel aastal üleriigiliselt kasvanud 10 kuni 15 protsenti. Lapimaal on kasv olnud kõige väiksem ehk 2,3 protsenti, samal ajal Lõuna-Soomes asuvas Ahvenamaal kasvas alkoholimüük 46,4 protsenti, teatas Helsingin Sanomat.

Kõige suurem müüginumbrite kasv on Soomes olnud alkoholipoodides.

"Restoranid on olnud osaliselt suletud ja vähenenud on ka alkoholiturism, üldine tarbimine on veidikene isegi vähenenud, mis on hea uudis," ütles Soome Alko juhataja Leena Laitinen.

Lõuna-Rootsis on alkoholi müük sellel aastal kasvanud 28,7 protsenti, Põhja-Rootsis on see sama ajaga vähenenud põhimõtteliselt sama palju ehk 28,4 protsenti.

Rootsis on alkoholi müük üleriigiliselt kasvanud sel aastal 12,6 protsenti, muutust on märganud ka Swedbanki Soome osakonna peaökonomist Heidi Schauman.

"Alkoralli ei ole ainult Soome fenomen, seda juhtub ka naaberriikides. Nii juhtub, kui norralased ei saa enam minna Rootsi ja rootslased Taani," kirjutas Schauman Twitteris.

Põhja-Norras on selle tulemusena alkoholimüük samuti kasvanud, kuna Põhja-Rootsi odavam alkohol pole enam kättesaadav.

"Kuna piirikaubandus on põhimõtteliselt lõpetatud, siis geograafilised erinevused alkoholimüügis on suured," ütles Norra Vinmonpoli kommunikatsiooni juhataja Jens Nordahl.