Porto Franco ehitus läheb peale koroonakriisist tingitud pausi edasi

Porto Franco arenduse juhi Rauno Tederi sõnul on Tallinna sadamasse arendatava kompleksi ehitus pärast suvist pausi taas jätkunud.

Koroonakriisi tõttu jäi kinnisvaraarenduse ehitus seisma, kuid nüüdseks on tööd jätkunud. "Suvel vahepeal ehitus seisis jah," nentis Teder. "Praegu tööd hoogsalt käivad, nii betoonitööd kui fassaaditööd ja ka katusetööd," rääkis ta.

Selle osas, kas hoonete valmimine lükkub ehitustöö seiskumise tõttu ka edasi, jäi Teder siiski kidakeelseks. "Eks kõiki lepinguid ajas korrigeeritakse või on korrigeeritud," sõnas ta.

Samuti ei kommenteerinud ta, kas ja kui palju on praeguseks võetud kasutusele riigilt saadud laenu, öeldes, et sõlmitud lepingud on konfidentsiaalsed.

Porto Franco arendus läheb lõppkokkuvõttes maksma ligi 200 miljonit eurot ja uude kvartalisse ehitatakse üle 150 000 ruutmetrit pinda. Kompleks koosneb kolmest maa-alusest korrusest 1170-kohalise parkimismaja ja kaubanduse üüripindadega ning viiest maapealsest korrusest kaubanduskeskuse, bürookeskuse ja hotelli tarbeks.

Porto Francot arendab Porto Franco OÜ, mille suuromanik on Rauno Teder 80-protsendilise osalusega, väiksemad osalused on ka Heldru Meeritsal ja Lembit Lumpil.

Esimese hoone ehitas 18,5 miljoniga Nordecon, hoone valmis sel aastal ning suvel avas seal uksed Norra iseteenindushotellide keti Citybox hotell.

Aasta alguses, enne koroonakrisii puhkemist, allkirjastasid arendusega 102 miljoni euro suuruse laenulepingu Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank EBRD ja Luminor.

Suvel taotles Porto Franco ka 40 miljonit eurot laenu riigilt. Riigi poolt antav laenulimiit on lubatud kasutusse võtta osade kaupa, iga osa minimaalne suurus on vähemalt viis miljonit ja maksimaalne suurus 15 miljonit eurot. Laen peab olema tagatud teise järjekoha hüpoteegiga kinnistutele, mis asuvad Tallinna kesklinnas aadressil Laeva T6, Laeva 1, Kuunari 1 ja Kai 4.