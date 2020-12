Tartu ülikooli kliinikumi 2. intensiivravi osakonna juhataja Veronika Reinhard rääkis, et tema osakonda satuvad need koroonapatsiendid, kellel on mõne organi puudulikkus, enamasti hingamispuudulikkus, aga ka näiteks neerupuudulikkus.

"Ega meie igapäevane elu ei erine suuresti sellest, mis meil muidu intensiivravi osakonnas on, võib-olla ainult see, et meil on veidi ebamugavad riided seljas ja peame täpselt jälgima, et keegi ei nakatuks," lisas ta.

Reinhard tõdes, et kevadel oli mõnes mõttes töö kergem.

"Kevadel, kui oli vähem haigeid, siis oli see kindlasti palju lihtsam ja füüsilises mõttes kergem. Siis oli raskem selle tõttu, et me ei teadnud haigusest väga palju. Praegu me teame haigusest rohkem, aga haigeid on rohkem ja tundub, et nende seisund on raskem," selgitas ta.

"Tundub, et praegusel hetkel meil on väga tõsised haiged, osad neist ka väga eakad ja seetõttu nende haigus kulgeb raskemini. Ja pole nii, et nad on siin kaks päeva ravil, pigem veedavad siin nädalaid. /.../ Nad loodetavasti paranevad, aga nende järelravi on kuid. Ka nooremad inimesed on olnud mitu kuud pärast intensiivravi siin haiglaravil enne, kui nad koju on jõudnud," ütles Reinhard.

Kliinikumi kriisikomisjoni juht Joel Starkopf ütles, et keskmiselt on patsient intensiivravi osakonnas kaks nädalat. Starkopf selgitas, et koroonaviiruse üks eripära on see, et haigus areneb järjest edasi ning raskematel juhtudel tekib tervise halvenemine alles teisel haigusnädalal.

"On suhteliselt ennustamatu, kellel haigus kerib halvemaks sõltumata, et samal ajal juba hapnikravi rakendame," tõdes ta.

Kliinikumi sisekliiniku nakkushaiguste osakonna juhi Anne Kallaste sõnul on tema osakonnas olnud varem 11 voodikohta, kuid praegu on 40. Ta ütles, et kevadel ei olnud selles osakonnas kordagi rohkem kui 15 haiget korraga.

Starkopf sõnas, et iga päev tuleb haiglasse neli-viis koroonahaiget ning see järjest kuhjub ja praegu on kogu aeg haiglas 30 haiget.

"Koju saame viimastel päevadel saata võib-olla üks-kaks haiget päevas," lisas ta.

Starkopfi sõnul on nädala jooksul kliinikumis koroonahaigete arv kahekordistunud ning see järjest kasvab. "Oleme üsna murelikud haigete pealevoolu pärast," ütles ta.

Kallaste kinnitas, et arstid teevad väga head tööd ja saavad haigeid aidata, kuid praegu avaldub haigus paljudel juhtudel palju raskemalt kui kevadel. Tema sõnul on tähtis, et patsientide hulk haiglas ei muutuks nii suureks, et personalist puudus tuleks.