Viimase nädalaga on sissetulevate COVID-patsientide päevane arv jäänud samaks ning viis kuni seitse uut patsienti on praegu igapäevane tööolukord, ütles "Ringvaates" Ida-Viru keskhaigla ülemarst Toomas Kariis.

"Viis kuni seitse patsienti tuleb päevas juurde ja läheb välja, 1. detsembril oli rekord, võtsime kaheksa haiget sisse. Tänaseks on see muutunud igapäevaseks tööolukorraks, COVID-haigete ravimine," lausus Kariis.

Ida-Viru keskhaiglas on COVID-i haigetele koos intensiivraviosakonnaga 70 voodikohta, teisipäeva seisuga on neist täidetud 67. Kokku on haiglas praeguseks ravitud 300 COVID-patsienti, rääkis Kariis.

Kariisi sõnul töötab haigla meditsiinipersonal suure koormusega. "Tegemist on keerulise haigusega ja oskustööjõudu nõudva haigusega. Mitte iga arst ei ole selles mängus meister. Seetõttu need, kes oskavad neid haigeid ravida, on tõesti praegu maksimaalselt koormatud," lausus ta.

Ida-Virumaa võimaliku lukkupanemise idee kohta märkis Kariis, et olulisem on inimeste teavitamine turvalisusstandarditest. "Piirkonna eripära on võib-olla see, et inimesed on sotsiaalses kontaktis. Kui neil puudub teadmine, et haigus on ohtlik nakkushaigus, siis teadmiste puudumisel piirangute seadmine, et me paneme baarid kinni ja poed, see ei anna leevendust, kui inimesed omavahel ikka suhtlevad ja peavad sünnipäevi. Pigem reguleerida ja seada ohutusstandardid," lausus Kariis.

Kariisi sõnul on koroonaviiruse puhul võtmeküsimus inimeste hajutamine ruumis ja maskide kandmine.