Kalamehed ootavad võimalust minna Lämmijärve jääle kala püüdma

Räpina sadamas käivad kohalikud kalurid uudistamas, millal jää kandma hakkab ning ootavad luba, et jalgsi või mootorsaaniga järvele kalale minna, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Jääga on praegu väga kehv ja tuul on ka väga kehva koha pealt - toob selle rüsijää siia. Mootorsaanidega on siin kunst sõita, kui antakse see võimalus. Seal kuskil saab see jääriba valmis ja laine toob ta kenasti siia ja siia siis ta jääbki. Kõik oleneb tuulest. Kui tuul oleks Venemaa poole, siis oleks meil ilus, puhas jää," rääkis Räpna elanik Ernst Rosa.

Kui lubatakse jääle minna, siis ei pruugi kõik sadama parklas parkimiskohta leida.

"Talvel on ikka, kui jää on peal, siis võib öelda, et siis siin neid autosid on nii palju nagu laulupidu. Kõik sadam on siin täis," ütles Räpina elanik Luule Rosa.

Ka kalamees Mati Aust ütles, et praegu oleks ohtlik jääle minna. "Jää ei ole rohkem kui kaks-kolm sentimeetrit siin. See veel kalameest ei kanna. Varest võib-olla kannab, aga kalameest ei kanna," ütles ta.