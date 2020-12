2014. aastal loobus Juan Carlos finantsskandaalide tõttu troonist ja avalikustamata tulude deklareerimise eesmärk on vältida uusi korruptsioonisüüdistusi, teatas The Times.

"Juan Carlos jääb alati maksuametiga koostööd tegema," teatasid tema advokaadid.

Sel aastal alustas Hispaania prokuratuur uurimist, mis on seotud kuningliku perekonna väliskontodega seotud krediitkaartide kasutamisega, teatas veebiajaleht eldiario.es

Nädalavahetusel teatasid Hispaania ajalehed, et endine kuningas soovib maksude tasumata jätmist tunnistada. Tasumata maksude ülestunnistamine ja hilisem tasumine võimaldab õigusrikkujatel Hispaanias kriminaalsüüdistust vältida.

Paljud hispaanlased on vihased, et endine kuningas võib pääseda ilma süüdistuseta. "Kõik on seaduse ees võrdsed," ütles Hispaania transpordiminister Jose Luis Abalos sel nädalal.

Kaitseminister Margarita Robles sõnas, et endine kuningas "seadustatakse fiskaalselt".

Juan Carlos lahkus selle aasta augustis Hispaaniast Araabia Ühendemiraatidesse, kuid soovib jõuludeks naasta kodumaale, teatas El Mundo.