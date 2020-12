Kuna bussiga otsereisid Venemaale on praegu keelatud, on mõned bussifirmad lähenenud asjale loominguliselt. Näiteks, reisijatevedu Tallinnast Peterburi lõigatakse reeglitesse mahtumiseks piiri peal kaheks tükiks. Selline tegevus on tähelepanu äratanud ka Eesti ametiasutustes.

Kui tahta praegu Tallinna-Peterburi bussiliinile piletit osta, siis näiteks kolmel korral nädalas võib selle saada bussifirma Ecolines käest. Ja nagu nad oma lehel kirjutavad, siis reis Tallinnast kulgeb Narva piiripunktini. Sealt edasi ületavad reisijad piiri jalgsi ning teisel pool piiri ootab teine buss. Asi on selles, et koroonaviiruse leviku tõttu ei luba Venemaa busse üle piiri.

Seaduse silmis on aga murekoht selles, et Ecolines tegutseb sellel liinil rahvusvahelise liiniloa ehk sellise loa alusel, mis lubabki sõita liinil Tallinn-Peterburi.

"Sellist liini nagu Tallinn-Peterburi praegusel hetkel ei eksisteeri, sest piiri ei ole võimalik ületada. Aga selleks, et vedu oleks seaduslik, selleks peab olema siseriiklik liiniluba," märkis maanteeameti ühistranspordi järelevalve talituse juhataja Ahto Pahk.

Seda luba peaks Ecolines taotlema ja praeguse liiniloata sõitmise eest võib firmat ähvardada 3200 euro suurune trahv igakordselt rikkumisel. Maanteeamet on algatanud ka sellekohase menetluse.

Ecolines ja teised sarnaselt üle piiri Venemaale reisijatevedu korraldavad bussifirmad on pälvinud ka tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve (TTJA) ameti tähelepanu. Põhjuseks asjaolu, et otsereisi piletit ei saa müüa juhul, kui otsereisi ei toimu, vaid pileti ostjat tuleb täpselt teavitada, kus on peatused ja ümberistumised.

TTJA on alustanud järelevalvemenetlust mõne sellise bussifirma kohta ja ameti andmetel on tänaseks selline teave nende bussifirmade kodulehtedel juba ka avaldatud.

Venemaa piirid on praegu üldjuhul välismaalastele sisenemiseks suletud, ent kord kuus saavad üle piiri siin elavad Venemaa kodakondsed. Piiriületuste numbrid on sellisele olukorrale vastavad – näiteks Narvas oli jalgsi piiriületajaid novembris mulluse 43 000 kõrval tänavu vaid 110. Nende seas olid ka bussireisijad, kes Ecolinesi kõrval võivad transpordiks piirile ja sealt ära valida ükskõik millise teise Eesti või Venemaa siseriiklikul liini.

Ecolines Estonia juht Elis Kovaljov ütles e-kirja teel, et ei mõista, miks ametiasutused selle teema üles on võtnud. Kovaljov märkis, et nad on edukalt hakkama saanud nii info edastamise kui reisi eripärade väljatoomisega ja nentis, et tema hinnangul pole firma rikkunud ühtegi seadust ega astunud üle ühestki keelust.