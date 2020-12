SYNLAB Eesti avaliku testimise kommunikatsioonijuht Gerly Kedelauk selgitas "Ringvaates", et koroonaviiruse testimiseks on Eestis viis võimalust.

Riigiinfo telefonile 1247 helistajate enimlevinud küsimus on see, kuidas koroonatestile pääseb.

Kedelauk selgitas, et testimiseks on erinevad võimalused. "Testida saab viiel viisil. Kui on sümptomid, siis pöörduda perearsti poole, perearst teeb saatekirja ja täiskasvanud inimene saab selle peale endale sõnumi ja saab ise aja panna. Sellele, kes ei pane endale ise aega, helistab testimise kõnekeskus ja temale paneme aja siseriiklikes avalikes punktides, mida on praegu 18 üle Eesti," rääkis ta. Kedelaugu sõnul võib saatekirja saamiseks helistada ka perearsti nõuandeliinile 1220.

Ta lisas, et sümptomiteta inimesed peaksid pöörduma erameditsiiniasutuste poole, et teha tasuline test.

"Kolmas võimalus on seires osalemine. Homme algab järgmine Tartu ülikooli seirelaine, sinna saab juhuvalimi alusel ja need, kes saavad homme vastava teate, saavad testima tulla. Seal on juhised, kuidas täita ankeet ja pöörduda testimisele. Need inimesed, kes tulevad Eestisse ja soovivad naasmisel testida, siis Tallinna sadamas ja lennujaamas on Confido testimispunktid, kus saab elavas järjekorras anda testi. Sadamas ja lennujaamas on ainuke koht, kus saab elavas järjekorras testi anda, aga selleks peab olema naasnud just seal Eestisse," rääkis Kedelauk.

Kedelaugu sõnul pääseb testimisele üldiselt samal, järgmisel või ülejärgmisel päeval.

Võrreldes kevadega on testimispunkte Eestis rohkem. "Kui kevadel oli maksimaalselt 12 testimispunkti, siis nüüd on 18 siseriiklikult ja kolm piiri peal. Nüüd inimesed saavad ise aega panna ja umbes 30 protsenti inimestest paneb endale ise aja. See võimaldab neil paari tunniga pärast saatekirja saada aeg," rääkis Kedelauk.