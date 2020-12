Eestis on maskikandmise kohustus kehtinud juba enam kui nädala, ometigi registreeriti sel nädalal kõige suurem nakatumisnäit. Koroonamudeleid koostav teadlane Mario Kadastik ütles "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et positiivse stsenaariumi järgi on jõulude ajal haiglas kuni 350 inimest, negatiivse stsenaariumi järgi aga kuni 500.

Milline on praegu Eestis nakatumiskordaja (R)?

Me oleme endiselt üle ühe. Selles mõttes on meil probleem, et nakkavus on endiselt kasvav. Ta on vahepeal näidanud kerget allatulemise tempot. Kui ta mõnda aega oli 1,4 juures, siis püsis 1,2 juures, on käinud 1,1, võib-olla 1,0 juures. Aga ei ole alla ühe läinud, pigem on tagasi tulnud 1,1 ja 1,2 kanti. See ei näita, et meil oleks selget langustrendi algust.

Ma just vaatasin värskeid nakatumisandmeid ja kõige kõrgem nakatuvusnäit, kui vaadata testi võtmise kuupäeva järgi, oli see kolmapäev – 544.

Meil on kümmekond päeva kestnud maskikandmise kohustus. Miks see ei mõju?

Esiteks, päris kõik ei kanna maski. Seda tehakse avalikus siseruumis, aga privaatses siseruumis inimesed ei kanna maski ehk töökoha kaudu, muudes sellistes kohtades on need nakatumised ikkagi. Üks suur aspekt on olnud koolid, vähemalt koolide vanemate astmete koju saatmine oli oluline. Kas just algklassid, see on eraldi teema. Mask ei ole ideaalne vahend, mask vähendab seda (nakatumist –toim.), aga ei välista seda täies mahus.

Kui arvestada, et iga sammu mõju avaldub alles paari nädala pärast, siis mis peaks olema riigi poolt põhisõnum inimestele, et nakatumiskordaja alla tuua?

Kõige olulisem oleks võimalikult palju vältida võõraste inimestega kohtumist. Kas on nii tohutult vältimatu see paar nädalat, et peab käima pidudel või ilmtingimata igal pool väljas? Võikski võtta selle pimeda detsembrikuu perekeskseks ajaks. Eks ikka tahetakse jõulude ajal käia oma vanavanemate juures külas, aga kui kuskilt enne seda õnnestub see viirus üles korjata, siis ma usun, et keegi ei ole väga õnnelik, et nemad on need, kes viivad selle viiruse oma vanavanematele, kellel on suur tõenäosus saada sellest suuri tüsistusi.

Tartu ülikooli koroonaviiruse levimuse seireuuringust tuli välja, et kuigi suurtest rahvakogunemistest hoidutakse, siis kuni 20 inimesega üritustes ohtu ei nähta. Samas on paljudel just jõulude eel kombeks heade tuttavatega kokku saada, et aastat meenutada.

Minu soovitus on, kui vähegi võimalik, siis vältige kokkusaamisi. See, et tullakse kokku üle linna või terve suguvõsa saab kokku, peaks olema välistatud. Selliseid kohtumisi, mis on rohkemate inimestega kui need, kellega sa igapäevaselt kokku puutud, tuleks praegu igal juhul vältida kui vähegi võimalik. Me oleme nakatumiskordajaga ühele suhteliselt lähedal. Seal ei ole palju vaja, et see alla tuleks.

Kas äkki tuleks veel midagi kinni panna?

Modelleerijana on hästi lihtne öelda, et paneme kõik kinni, istume kodus ja viirus läheb, kõpsti, üle, aga ma saan aru, et see ei ole kõikides aspektides praktiline. Siis tuleb välja mõelda kõik need kompensatsioonipaketid, et ettevõtted ja inimesed ellu jääksid. Siin tuleb leida tasakaal. Igasugune liikuvuse ja kontaktide vähendamine töötab. Kui meil koolid on kinni, siis kas meil peab olema meelelahutus lahti see viimane nädalake?

Te hoiatasite novembris, et kui me nii jätkame, siis on jõuludeks 500 inimest haiglas. Aga kui ma jälgin haiglaravil olijate arvu, siis see on seni olnud miinimumstsenaariumi lähedal. Kas meie meditsiinisüsteem on kokku kukkumas või oleme haiglasse sattumise suutnud hoida suhteliselt madalal?

Ta väga madal ei ole, täna oli jälle suur hüpe. Ta on liikunud teatud prognooside optimistlikumas pooles ja ma olen väga õnnelik, et see nii on läinud. Haiglasolemise periood on natukene lühem, kui meie mudelis olev ja seetõttu võib eeldada, et see number on prognoosi alumisel poolel. Aga igal juhul, kui nakatumiskordaja R jääb üle ühe, siis haiglasüsteem katki läheb. Küsimus on, kas ta läheb katki detsembri keskel, detsembri lõpus või jaanuari alguses.

Õnneks on haiglad suutnud päris sujuvalt voodikohti juurde teha ja haiglasse jõudmine on olnud trendi alumisel nivool, seetõttu kuskil, välja arvatud Ida-Virumaal, suurt draamat pole olnud.

Mis on jõuludeks positiivne stsenaarium ja mis on negatiivne?

Positiivne stsenaarium on, et me praegusest nivoost tohutult palju üles ei lähe. Kui me oleme 275 haiglasolija juures, siis me võiks jääda sinna 300-350 vahele. Negatiivne on 400-500 kanti. Kui R on nibin-nabin üle ühe, siis ma ise loodaksin 300-350 kanti piiruda.

Kas reaalselt on inimestel võimalik midagi muuta, kui nad oma käitumist kas või natukene korrigeerivad?

Tegelikult on, kui meil õnnestuks see viirus ära isoleerida paariks nädalaks. Sõna otseses mõttes veedame jõulupühad sedasi, et istume kõik kodus, ei käi ühelgi peol, siis tegelikult sellel viirusel ei ole seda leviku kandepinda ja ta kukub kokku väga ruttu.