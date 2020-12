USA-s pussitati ja tulistati Trumpi toetusmeeleavalduste järel

Meeleavaldus Washingtonis algas karnevaliõhkkonnas, kuid hiljem olukord pingestus ja mitmes paigas leidsid aset kähmlused Trumpi pooldajate ja vastumeeleavaldajate vahel.

Washingtoni politsei teatas laupäeval Twitteris, et tulistamine toimus kapitooliumihoone lähedal pärast kokkupõrkeid ja kahtlustatav on tabatud.

Pealinna ja kiirabi kommunikatsioonijuht Doug Buchanan ütles AFP-le, et neli pussitada saanud inimest on "tõsiste vigastustega" haiglasse viidud. New York Timesi teatel peeti meeleavalduste käigus kinni 23 inimest.

Pole teada, kumba leeri kannatajad kuulusid või kas nad üldse osalesid meeleavaldustel. Vigastada sai ka kaks politseinikku.

Hoolimata USA ülemkohtu otsusest reedel, millega lükati tagasi Trumpi toetajate viimane katse tühistada demokraadist Joe Bideni võit 3. novembri hääletusel, olid Washingtoni kogunenud protestijad kindlad vabariiklase tegelikus võidus.

Tuhanded kogunesid Freedom Plaza väljaku ümber, mis asub Valge Maja lähistel.

Tegemist oli suure rahvahulgaga, kuid siiski märgatavlt väiksemaga kui meeleavaldusel eelmisel kuul, mil Valge Maja lähistel kogunes kümneid tuhandeid Trumpi toetajaid.

Protestiti ka teistes mujal. Washingtoni osariigis Olympia linnas kasvas olukord vägivaldseks ning ka seal tulistati üht inimest. Osariigi politsei andmeil on kaks inimest tulistamisega seoses kinni peetud, kuid üksikasju juhtunu kohta teada ei ole.

Sotsiaalmeedias avaldati video, kus kostis lask, kui musta riietatud vastumeeleavaldajad olid liikumas Trumpi pooldajate suunas, mille järel üks vastumeeleavaldaja kukkus.

Korrakaitsjate sõnul oli mõlemas leeris hambuni relvastatud isikuid.