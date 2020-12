New Yorgis registreeriti sel aastal rekordiline arv mõrvasid

New Yorgis on see aasta registreeritud mõrvade arv kasvanud 41 protsenti ja tulistamised kahekordistunud, teatas The Times.

"Tegemist oli tumeda aastaga, koroonaviirus, rassismivastased protestid ja arutelu politsei rahastamise vähendamisest - ma ei kujuta ette mustemat perioodi," ütles New Yorgi politseiülem Dermot Shea.

"Kõik see juhtub politseile väga keerulisel ajal, umbes 48 töötajat on surnud koroonaviiruse tagajärjel. Linnavolikogu ei rahasta enam ületunde ja politseinikke võetakse tänavatelt vähemaks," ütles New Yorgi kriminaalkomisjoni president Richard Aborn.

New Yorgis on samas elaniku kohta endiselt vähem registreeritud mõrvu, kui teistes USA suurlinnades nagu Los Angeles ja Chicagos.

Vägivald tervikuna on kasvanud aga kogu riigis, ühe prognoosi kohaselt on mõrvade arv 2020. aastal USA-s suurim, ületades 1968. või 1990. aastat. Näiteks Chicagos kasvas mõrvade arv 55 protsenti, Milwaukees oli tõus 94 protsenti.

Kuritegevuse analüütik Jeff Asher tegi prognoosi 57 linna andmete põhjal, sel aastal kasvas riigis tervikuna mõrvade arv 20 protsenti. USA senine suurim ühe aasta mõrvade kasv oli 1968. aastal - 12,7 protsenti.

Asheri sõnul oli ka erandeid, Newarkis ei toimunud mõrvade kasvu ja Baltimores toimus isegi nende neljaprotsendiline langus.

Koroonaviiruse epideemia ajal on samas langenud muud tüüpi kuritegevus, näiteks sissemurdmised.