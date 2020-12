USA-s saadeti esimesed koroonavaktsiini doosid Pfizeri tehasest teele

Tehase töötajad alustasid esimese vaktsiinilaadungi pakendamist hommikul kell 6.30, kolm veokitäit külmutatud vaktsiinidega lahkusid tehasest kell 8.29, kirjutas Reuters.

USA-s läheneb koroonaviirusest põhjustatud surmade arv 300 000 juhtumini ning iga päev nakatub üha rohkem inimesi. Esimesed 2,9 miljonit doosi eraldatab riik 64 piirkonnale, territooriumile ja suurlinnale ning viiele föderaalagentuurile. Esimesed vaktsiinipartiid saadetakse laiali enam kui 600 sihtkohta.

Vaktsiini tuleb transportida temperatuuril -70 kraadi.

USA ravimiamet andis Pfizeri ja BioNTechi koroonavaktsiinile kasutusloa reedel.

USA on kuues riik, kus vaktsiin kasutusloa sai, kasutusloa on andnud ka Ühendkuningriik, Kanada, Bahrein, Saudi Araabia ja Mehhiko. Euroopa ravimiamet on lubanud kasutusloa üle otsuse teha enne aasta lõppu.