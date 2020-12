"Euroopa Liit peab kiiremas korras andmeid kontrollima ja andma koroonaviiruse vaktsiinile kasutusloa. Saksamaa on valmis tegutsema ja esimesed vaktsiinidoosid on juba valmis pandud. Mida varem me alustame, seda vähem on kannatusi," ütles Saksamaa tervishoiuminister Jens Spahn pühapäeval Twitteris.

EL-i reeglite kohaselt peavad ravimifirmad esitama taotluse kõigepealt Euroopa ravimiametile, seejärel saab EMA soovitada ravimi heakskiitu Euroopa Komisjonile.

Suurbritannias ja USA-s kiideti koroonaviiruse vaktsiin detsembri alguses heaks erakorralise seaduse alusel.

Erakorralise heakskiidu korral otsustab rahvusriigi valitsus, milliseid koroonaviiruse vaktsiini andmeid kontrollitakse. Suurbritannia saab anda valitud rühmadele teatud koguse vaktsiini, kuid massiline vaktsineerimine pole esialgu võimalik.

Euroopa Komisjoni hinnangul võtab hädaolukorra kehtestanud riik suurema vastutuse koroonaviiruse ravimi ohutuse tagamisel, EMA tingimustel on suurem vastutus ravimiettevõttel.

EMA-lt ootavad heakskiitu nii Pfizer/BioNTechi kui Moderna ravimifirmade vaktsiinid.