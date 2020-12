Ministeerium: riigil on vaja uuel aastal võtta 2,5 miljardit eurot võlgu

Rahandusministeeriumi hinnangul on riigil vaja järgmisel aastal võtta võlakohustusi umbes 2,5 miljardi euro eest. Ministeeriumi asekantsleri Märten Rossi sõnul on praegu veel kaalumisel, kuidas seda tehakse.

"Küsimus, kuidas seda turult rahastada, sõltub osaliselt turuolukorrast. Me ilmselt ei kavatse kõike seda teha pikaajaliste võlakirjade emissiooni kaudu," ütles Ross ERR-ile.

"Samuti on üsna loogiline mõelda, et tingimata ei pruugi see olla samasuguse ajahorisondiga, nagu oli juulikuine kümneaastane. Siin on valiku- ja mõttekohti veel mitmeid, sealhulgas ka sõltuvalt sellest, milline võiks aasta jooksul turuolukord olla. Aga praeguse seisuga tundub, et nõudlus on tegelikult ka päris pikkade laenuinstrumentide järele."

Eesti on tänavu välja andnud 1,5 miljardi euro eest kümneaastaseid ning 425 miljoni euro eest aastaseid võlakirju. Lisaks on Põhjamaade Investeerimispangalt laenatud 750 miljonit eurot.

Euroopa Nõukogu Arengupangaga on sõlmitud leping 200 miljoni euro laenamiseks, kuid riigikassa ei ole seda raha veel välja võtnud.