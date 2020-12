Stockmann müüb kaubamajade hooned Tallinnas, Riias, Helsingis

Stockmanni saneerimisnõustaja Jyrki Tähtinen saatis esmaspäeval Helsingi kohtule saneerimiskava ettepaneku.

Stockmannil oli kevadel suuri probleeme likviidsusega, mida koroonakriis on veelgi süvendanud.

Saneerimiskavast on näha, et kaubamajade ketil on ligi 650 miljoni euro eest võlgu.