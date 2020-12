Eesti esimene vaktsiinitarne võib jääda soovitust palju väiksemaks

Esimesena on EL-i ravimiametilt müügiluba saamas ilmselt Pfizeri/BioNTechi vaktsiin. Otsust on oodata 31. detsembril, aga võib juhtuda, et see sünnib ka varem. Seejärel kulub logistika planeerimisele kuni kolm päeva, et selgitada välja riikide võimekus vaktsiinid vastu võtta, mille käigus täpsustatakse lõplik jaotuskava ning pannakse need liikmesriikide poole teele.

Eesti on tellinud Pfizeri/BioNTechi koroonavaktsiini esimese tarnena 100 000 inimesele ehk 200 000 doosi, kuid me ei pruugi soovitud kogust siiski saada.

Sotsiaalministeeriumi asekantsler Maris Jesse tunnistas, et lõplikku selgust, kui suur on Eesti esimene tarne, veel pole.

"Eelmise nädala reede jooksul esimese tarne kogused muutusid hommikul saadud infost, et ligi 10 000 doosi, kuni päeva lõpus esitatud koguseni 40 000," tõi Jesse näiteks.

Kodus muutus päeva jooksul seetõttu, et Eesti ei rahuldunud 10 000 doosi pakkumisega, mis võimaldaks vaktsineerida üksnes 5000 tervishoiutöötajat.

"Meie huvi on saada esimene tarne võimalikult suur, et saaksime alustada vaktsineerimistega esmalt tervishoiutöötajatest ja selle kõrvalt hoolekanne, hooldekodude elanikud, kes on väga haavatavad haiguse rasketest tagajärgedest," ütles Jesse.

Sotsiaalminister Tanel Kiik lisas, et töö käib siiski selle nimel, et Eesti saaks esimeses järgus oma soovitud koguse ehk 200 000 doosi.

Riskirühmadesse kuuluvad inimesed saavad teated selle kohta, et nad on vaktsineerima oodatud, meili teel, nendega võtavad ühendust ka perearstid. Seda tehakse jaanuarikuu jooksul, kui Eesti saab teada vaktsiini tarnegraafikud.

"Kõigi soovijate vaktsineerimiseni loodame jõuda järgmise aasta teise kvartali jooksul, kui tarnekogused ja müügiload seda võimaldavad," täpsustas Jesse.

Kiik ütles, et sõltumata esimese tarne suurusest vaktsineeritakse esimeses järgus kindlasti tervishoiutöötajad. Kui peab hakkama valikut tegema, siis eelistatud on need, kes vahetult koroonahaigetega kokku peavad puutuma ja ise riskirühma kuuluvad.

"Liigume soovitud ajagraafikus või sellest isegi natuke ees," iseloomustas Kiik Eesti valmisolekut esimese tarne vastuvõtmiseks. Ettevalmistustöödega vaktsiini vastuvõtuks, säilitamiseks ja logistikaks jõutakse lõpule enne jõule. "Ka kõige positiivsema stsenaariumi korral oleme valmis, kui need lõpuks Eesti suunas liikuma hakkavad."