Sel nädalal saabuv vaktsiinikogus on viimase kuue nädala väikseim

Eesti saab praegustel andmetel selle nädala jooksul 16 440 doosi koroonavaktsiini, mis on viimase kuue nädala kõige väiksem number.

Pfizer/BioNTechist laekus sel nädalal 14 040 doosi nagu ka varasemal kolmel nädalal, kuid AstraZeneca on enda selleks nädalaks lubatud vaktsiinikogust Eestile pea seitsmekordselt vähendanud: algselt 16 090 doosilt 2400 peale, edastas sotsiaalministeeriumi pressiesindaja, kes lisas, et need peaksid kohale jõudma reedel. Modernalt ei laeku sel nädalal midagi.

Vähem vaktsiine ühes nädalas sai Eesti viimati veebruari esimesel nädalal, kui Pfizer/BioNTechilt tuli 10 530 doosi ja Modernalt 2400 doosi.

Seevastu on uut tõusu oodata uuel nädalal, mille jooksul peaks Eestisse jõudma 19 980 doosi Pfizer/BioNTechi vaktsiini, 10 800 doosi Moderna ja 4800 AstraZeneca vaktsiini. Siia on juba arvestatud sisse AstraZeneca algselt lubatud vaktsiinikogus kaheksakordne vähendamine - esmalt lubas firma järgmise nädala jooksul Eestile tarnida 39 090 doosi.

Kokku peaks siiski märtsis vaktsiinitarned Eestile kasvama. Kui jaanuari sai Eesti 41 790 doosi, veebruaris 48 180 doosi, siis märtsis peaks praeguste plaanide kohaselt laekuma 111 770 doosi.

Kui aasta esimese kvartalis arvestab sotsiaalministeerium 210 740 vaktsiinidoosiga, siis teise kvartalisse planeeritakse praegustel andmetel 800 000 doosi laekumist: 300 000 Pfizer/BioNTechi vaktsiini, 100 000 doosi Modernalt ja 400 000 AstraZenecalt.