Sillamäel valmis rannapromenaad

Sillamäe linnavalitsus selgitas, et on viimastel aastatel tegelenud aktiivselt rannaala korrastamisega ja projektidega, mis võimaldaksid erinevat mereliiklust ning ranna aktiivset kasutamist puhkuseks ja vaba aja veetmiseks.

Linnapilti uuendatakse eesmärgiga, et väikesadama ja reisiterminali valmides saaksid turistid jalutada otse sadamast kesklinna.

Valminud rannapromenaad on põhiline ühendus ranna äärde jäävate objektide ning ajaloolise kesklinna vahel, aga ka võimalus promenaadil huvitavalt vaba aega veeta.

Promenaadile on rajatud mitmetasandiline seitsme meetri kõrgune vaatetorn, majakas, puitterrasside platvormid, palliväljakud, laste mänguväljakud, istumiskohad, lõkke- ja grillikohad. Uuel objektil on seitse leedvalgustuse ja aurugeneraatoritega varustatud purskkaevu ning seiklusrada. Kevadel paigaldatakse promenaadile üle Sõtke jõe viiv Robinsoni sild ja riietuskabiinid.

Sillamäe rannapromenaad avatakse ametlikult kevadel. Autor/allikas: Olev Mihkelmaa

Promenaad pakub ehedat, olemuslikku ja atraktiivset Sillamäe elamust nii linna külastajatele kui ka linnaelanikele. Promenaadil leidub meelelahutust ja põnevat tegevust kogu perele ning sellest saab atraktiivne spordi- ja kultuuriürituste läbiviimise koht. Suvel sobib promenaad ka rannapuhkuse nautijatele.

Sillamäe rannapromenaadi projekteeris Selektor Projekt OÜ, ehitas Nordecon AS ning omanikujärelevalvet teostas Infragate Eesti AS. Tööde üldmaksumus on 4 055 703 eurot. Projekti rahastati piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programmist: ettevõtluse arendamise sihtasutus toetas promenaadi rajamist 2,3 miljoni euroga ning ülejäänud osa finantseeriti linna eelarvest.