Sillamäe rannapromenaad võeti detsembrikuus ehitajatelt vastu arvestusega, et osa objekte ehitatakse lõpuni sel aastal. Promenaadi külastajad on aga kurtnud libeduse üle ja nii on linnavalitsus välja kuulutamas hanget, et leida kevadeks promenaadile hooldaja. Ajutiselt täidab seda ülesannet linna kommunaalettevõte, kes viis promenaadile killustikku, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Aasta lõpus käisime siin ja oli libe ning laps lausa suusatas jalgade peal siin. Praegu on killustiku pandud ja pole nii libe," ütles Maja Mölder.

"Küllaltki libe on. Midagi on küll siia puistatud, aga minu arvates sellest ei piisa. Võib öelda, et siin on kogu promenaadi pikkuses liuväli. Tahaks juba korralikku libedatõrjet selle mõne kivikese asemel, mis on siia jäetud," rääkis Pavel Sokolov.

Sillamäe aselinnapea Aleksei Stepanov nentis, et praegu tulebki õues ettevaatlikult liikuda.

"Praegu tulebki ettevaatlik olla, igal pool on libe, sealhulgas promenaadil. Ja promenaadi puhul teeb asja eriliseks see, et see asub kahe veekogu vahel ning tugev tuul ja suur niiskus soodustavad kõrgendatud ohtu. Ma soovitan kõigil, kes soovivad promenaadi endale avastada, olla äärmiselt ettevaatlik," rääkis Stepanov.

Kokku läks 640 meetri pikkune Läänemere ja Sõtke jõe vahel asuv promenaad maksma üle nelja miljoni euro.