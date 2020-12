Google: EL-i tehnoloogiaseadused on sihitud üksikute ettevõtete vastu

USA internetihiid Google kurtis teisipäeval, et Euroopa Liidu seaduseelnõud, mille eesmärgiks on suurte tehnoloogiafirmade mõjuvõimu piiramine, tunduvad olevat suunatud üksikute suurte ettevõtete vastu.

"Uurime järgnevatel päevadel hoolega Euroopa Komisjoni tehtud ettepanekuid. Kuid oleme mures, sest tundub, et need on nimelt sihitud käputäie ettevõtete vastu," ütles avalduses Karan Bhatia, Google'i riiklike küsimuste ja avaliku poliitika juht.