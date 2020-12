EL-is kasvab surve jõuda kannule USA-le ja Suurbritanniale, kus on juba alustatud inimeste vaktsineerimist Pfizeri/BioNTechi Euroopa Liidus valminud koroonavaktsiiniga.

"Pandeemia lõpetamiseks on meil vaja vaktsineerida kuni 70 protsenti elanikkonnast. See on tohutu ülesanne, suur ülesanne. Nii et alustagem niipea kui võimalik vaktsineerimist üheskoos, 27-na, tehes algust samal päeval," ütles von der Leyen liikmesriikide rahvaesindajatele.

Euroopa Ravimiamet (EMA) teatas teisipäeval, et arutab Pfizer/BioNTechi koroonavaktsiinile tingimusliku kasutusloa andmist järgmisel esmaspäeval, rohkem kui nädala võrra kavandatust varem.

Kuna Suurbritannia alustas vaktsineerimist eelmisel ja USA sel nädalal, survestas BioNTechi kodumaa Saksamaa ravimiametit tegema nii, et ka eurooplased võiksid juba enne jõule vakstiini saada.

EL-i liikmesriikidel on võimalik alustada vaktsineerimist EMA reegleid ära ootamata, kuid Euroopa Komisjon soovib koordineeritud vaktsineerimisprotsessi tagamaks, et ükski riik ei jää teistest maha.

Von der Leyen rõhutas, et Pfizer/BioNTechi vaktsiin on vaid üks kuuest potentsiaalsest koroonavaktsiinist, mille saamiseks EL-il lepingud on.

"Nädala pärast antakse esimesele vaktsiinile viimaks luba, nii et vaktsineerimisega võib otsekohe pihta hakata, ja uuel aastal tuleb veel vaktsiine."

"Me oleme ostunud nii paljud doose, et neist jätkub Euroopas kõigile. Ja me saame toetada oma naabreid ja partnereid üle maailma COVAX-i kaudu, nii et keegi ei jää ilma," kinnitas von der Leyen.

COVAX on Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO), Euroopa Komisjoni ja Prantsusmaa algatus, mis peab tagama tõhusaks ja ohutuks osutunud vaktsiini kättesaadavuse kõigis riikides.