Euroopa Liidu komisjoni president teatas Twitteri vahendusel, et EL-is algab koroonaviiruse vastane vaktsineerimine 27. detsembril. "See on Euroopa päev, me kaitseme oma kodanikke ühiselt ja me oleme koos tugevamad," ütles von der Leyen.

Sel kolmapäeval teatas Saksamaa tervishoiuminister Jens Spahn, et 27. detsembril alustatakse koroonaviiruse vastase vaktsineerimisega.

Samuti ütles kolmapäeval Prantsuse peaminister Jean Castex, et Prantsusmaa võib alustada vaktsineerimisega detsembri viimasel nädalal, kui kõik tingimused on täidetud.

Eesti sotsiaalminister Tanel Kiik ütles neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil, et Eesti on valmis alustama vaktsineerimisega 27. detsembril, kui vaktsiinil on olemas Euroopa Ravimiameti müügiluba.

Minister märkis, et haiglad on teinud vaktsineerimiseks pikalt ettevalmistusi ja samuti on olemas vaktsineeritavate nimekirjad.