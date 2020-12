Pariisi võimud said liiga suure hulga naiste palkamise eest kopsaka trahvi

Prantsusmaa avaliku teenistuse ministeerium määras Pariisi linnavõimudele kopsaka trahvi selle eest, et linnavalitsus on kõrgetele ametikohtadele palganud liiga palju naisi.

2018. aastal sai Pariisi linnavalitsuses kõrge ametikoha 11 naist ja viis meest, vahendas BBC.

2013. aastal kehtestatud reegel aga ütleb, et avaliku teenistuse juhtivatest ametikohtadest ei tohi ühe soo esindajatele minna rohkem kui 60 protsenti. Pariisi linnapea Anne Hidalgo palgatutest 69 protsenti on naised.

Avaliku teenistuse ministeerium otsustas seetõttu trahvida Pariisi võime 90 000 euroga.

"Mul on hea meel teatada, et me saime trahvi. Linnavalitsuse juhatus on järsku muutunud liiga feministlikuks," sõnas Hidalgo pöördumises linnavolikogus.

Samas ütles Hidalgo ka, et kogu Prantsusmaal on naiste palkamine kõrgetele ametikohtadele ajast maast ning kiiremini tuleks liikuda tasakaalu poole, palgates rohkem naisi kui mehi.

"See trahv on ilmselgelt absurdne, ebaõiglane, vastutustundetu ning ohtlik," ütles Hidalgo.

11 femmes, 5 hommes... La Ville de Paris a été condamnée à 90.000 euros d'amende parce que trop de femmes directrices ont été nommées.



Avec mes adjointes, les directrices et les présidentes de groupe, nous irons donc porter ce chèque à la Ministre de la Fonction publique. pic.twitter.com/yMDAeH86eS — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) December 15, 2020

Prantsusmaa avaliku teenistuse minister Amelie de Montchalin vastas Twitteris, tuues esile, et seadust on pärast 2018. aastat muudetud ning alates 2019. aastast trahvid, mis määrati liiga paljude naiste või meeste palkamise eest, tühistati juhul, kui see asutuse üldist soolist tasakaalu ei mõjutanud. Minister kutsus Hidalgot arutama, kuidas edendada naiste töötamist avalikus teenistuses ning ütles, et Pariisi makstud trahv läheb sellega seotud konkreetsetesse tegevustesse.