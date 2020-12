Prantsusmaa siseministeerium kutsus koroonaviiruse vastu võitlemisel elanikke taotlema kiirendatud naturalisatsiooni, teatas BBC.

"Tervishoiutöötajad, koristajad, lastehoiutöötajad, kassatöötajad: nad kõik tõestasid oma pühendumust rahvale ja nüüd on vabariigi kord neid toetada," teatas sel teisipäeval Prantsusmaa kodakondsusministeeriumi büroo.

Prantsusmaa kodakondsuse kiirendamise algatusest teatati esmakordselt septembris. 74 inimest on juba saanud Prantsusmaa passi ja 693 inimese kodakondsuse saamine on lõppjärgus. Kokku on seni kandideerinud Prantsusmaa kodakondsusele 2890 inimest.

Enam kui 700 sisserändajale on kodakondsus juba antud või on selle saamise viimases etapis. Nende hulka kuuluvad tervishoiutöötajad, koristajad ja kaupluste töötajad.

Eesliinitöötajad üle kogu maailma on koroonaviirusega kokku puutunud ja paljud neist on selle tagajärjel surnud, sealhulgas ka arstid ja meditsiiniõed.

Koroonaviiruse eesliinil töötajad peavad kodakonduse saamiseks olema elanud Prantsusmaal kaks aastat. Tavaliselt peab edukas kodakondsuse taotleja olema elanud Prantsusmaal viis aastat ja demonstreerinud oma lõimumist ühiskonda.

2017. aasta seisuga oli Prantsusmaal sisserändajaid 6,4 miljonit, enamus neist endistest Prantsusmaa Aafrika asumaadest.

See pole esimene kord, kui Prantsusmaa tunnistab vaprust ja tasub selle eest kodakondsusega. 2018. aastal sai Malist pärit Mamoudou Gassama Prantsuse kodakondsuse, kuna ta päästis Pariisi rõdul rippuva väikese poisi.