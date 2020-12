Riik toetab 20 miljoniga koroonakriisist mõjutatud reisilaevafirmasid

Riik toetab Tugiteenuste Keskuse kaudu AS Tallink Gruppi, Viking Line'i, Eckerö Line'i ja DFDS A/S Eesti filiaali kokku 20 miljoni euroga, et hüvitada koroonaviirusest tingitud piirangutega tekitatud kahju. Toetuse andmise põhjus on leevendada koroonaviirusest tingitud piirangute mõju kaubavahetusele ja Eesti avatud majanduskeskkonnale.