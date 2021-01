Ministeeriumide esindajad andsid kolmapäeval Ida-Virumaa ettevõtjatele ülevaate toetusmeetmetest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ida-Viru turismikoordinaatori Kadri Jaloneni sõnul teeb ettevõtjatele muret, et kriisimeetmed on väga erinevad. Lisaks on ettevõtjatel riigile ettepanek, et meetmed tuleksid edaspidi koos piirangutega, mitte nii, et alguses tehakse piirangud ning alles siis hakatakse välja töötama leevendusmehhanisme.

"Seekord oli meetmetest üks päris valmis, aga kokku rääkisid meile viis ministeeriumi ja tutvustasid oma meetmeid, sest meetmeid tuleb mitu ning meetmete kasutamisel on ka piiranguid, et kui ühest küsid, siis teisest on osaline välistus. Meil on küll palve teha vähem meetmeid, võimalusel üks, et oleks võimalikult mugav taotleda," ütles Jalonen.

"Tegelikult on küsimus selles, et need valdkonnad on niivõrd erinevad ning äri- ja omandivormid on niivõrd erinevad, et meil ei ole võimalik teha ühte meedet, mille alla mahuksid ühel ajal tavapärased ettevõtted, füüsilisest isikust ettevõtjad, huvihariduse pakkujad, töölepingud, võlaõigusseaduse alusel toimivad lepingud ja erinevad kuluartiklid," selgitas sotsiaalminister Tanel Kiik.