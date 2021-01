Viking Line lasi teisipäeval Hiinas Xiameni laevatehases vette veeldatud maagaasil (LNG) töötava reisilaeva Viking Glory, mis saab lõpliku viimistluse aasta jooksul ning peaks Turu - Stockholmi liinile jõudma aastavahetuse paiku.

"Otsused laeva tellimiseks on tehtud mitu aastat tagasi, kui olud olid hoopis teistsugused. Praegu ei ole teada, et plaane oleks muudetud ning seega peaks Glory aastavahetusel liinile tulema," ütles Viking Line Eesti tegevjuht Inno Borodenko teisipäeval ERR-ile. Ta ei osanud siiski öelda uue laeva kasutuselevõtu täpset kuupäeva.

Ka Tallinki tegevjuht Paavo Nõgene kinnitas, et ettevõtte uus laev MyStar peaks valmima 2021. aasta lõpus ning liinile tulema 2022. aasta alguses. LNG-laeva MyStar ehitus algas Rauma laevatehases 2020. aasta aprillis, peale valmimist asub laev sõitma Tallinna-Helsingi liini.

Nõgene ei soovinud Viking Line'i uue laeva mõju laevandusturule hinnata, kuid viitas, et see hakkab sõitma Soome ja Rootsi vahel ning seega ei mõjuta Tallinki teenindatavaid liine. "Kas kõigile tööd jätkub, ma ei tea, aga Tallinkile jätkub küll," kinnitas Nõgene.

Ta ei öelnud ka, kas ettevõtte plaanib mõnest oma vanemast laevast loobuda, kui MyStar kasutusse võetakse, öeldes, et sellekohaseid otsuseid ei ole tehtud.

Borodenko ja Nõgene mõlemad viitasid, et nende juhitud ettevõtted on noteeritud börsil, mistõttu on nende info andmise võimalused reglementeeritud börsireeglitega.