Tenerife keeldub kaheks nädalaks turistidest

Tenerife näol on tegemist Kanaari saarte ühe tuntuma ja populaarsema puhkusesaarega, kuhu sai seni vabalt pileti osta ja minna, kui negatiivne koroonatest tehtud. Mis nüüd juhtus, uuris ERR välisministeeriumi Euroopa asjade asekantslerit Märt Volmerilt.

Tenerife sulgemise plaani kinnitas välisministeeriumi vahendusel Eesti suursaadik Hispaanias.

Volmer möönis, et tegemist on viimase hetke uudisega ning praeguseks on selge, et alates reedest turismireisiga Tenerifele minna ei saa. "Meie saatkond Madridis ja õnneks meil on ka aukonsul Tenerifel hoiavad sellele väga teravalt pilku peal, et need inimesed, kes on seal, siiski ilusasti ära saaksid."

Välisministeeriumi andmetel viibib praegu Tenerifel 16 Eesti kodanikku ja mujal Kanaari saartel veel kuus inimest, kes on ise oma andmed reisitargalt.vm.ee lehel registreerinud.

Kui inimesed on läinud Tenerifele reisifirmaga, siis on nende tagasitoomine selle firma vastutus, ütles Volmer.

"Neil, kes on läinud omal käel, on naasmine oma vastutus. Kõik ju tegelikult teavad ja neid on hoiatatud, et olukord on väga ettearvamatu ja võib tekkida probleeme. Aga loomulikult, kui probleemid muutuvad ületamatuks, tuleb Eesti riigil ikkagi oma inimestele appi minna," sõnas asekantsler.