Rahandusminister Martin Helme sõnul tegid Jäägerist sobivaima inimese maksuameti juhi kohale tema taust audiitori ja finantsjuhina ning suure rahvusvahelise kontserni aastatepikkune juhtimine.

"Lähiaastatel tuleb jätkata lihtsate ja mugavate avalike teenuste arendamist, et maksumaksjale oleks maksude tasumine võimalikult mugavaks ja lihtsaks tehtud. Samal ajal peab toimima ka tõhus järelevalve," ütles Helme.

Jääger ütles, et on uuele ametikohale asumisel enda jaoks sõnastanud kolm suurt eesmärki: "Oluline on tõsta Eesti inimeste arusaamist maksude tasumise vajalikkusest ja seeläbi suurendada igaühe valmisolekut makse maksta, hoida maksu- ja tollitöötajate sihid selged ja motivatsioon kõrgel ning tagada, et ameti pakutavate avalike teenuste kasutamine oleks digiajastu standardite kohaselt kõrgel tasemel."

Jääger juhtis aastatel 2010-2018 börsiettevõtet Olympic Entertainment Group. Aastatel 2001-2010 töötas Jääger audiitorbüroos PricewaterhouseCoopers, ta on ka vandeaudiitor ja Audiitorkogu liige. Jääger on omandanud Estonian Business Schoolis rahvusvahelise ärijuhtimise bakalaureusekraadi cum laude ja majandusteaduste magistrikraadi Tartu Ülikoolis.

Avaliku konkursi maksu- ja tolliameti peadirektori leidmiseks kuulutas riigisekretär välja septembris. Kokku laekus konkursile 14 avaldust.

Peadirektori nimetab viieks aastaks ametisse rahandusminister.