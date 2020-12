EL ja Hiina proovivad enne aasta lõppu investeerimisleppeni jõuda

Euroopa Liit ja Hiina teatasid reedel, et on jõudnud lähedale investeerimislepingule, mille üle on seitse aastat läbirääkimisi peetud.

Kaks majandushiidu loodavad jõuda leppeni, mis võimaldaks suuremat ligipääsu teineteise turule, enne aasta lõppu.

"Läbirääkimised on jõudnud lõpusirgele," ütles Hiina välisministeeriumi pressiesindaja Wang Wenbin ajakirjanikele.

Euroopa Liidu ametnikud andsid bloki 27 liikmesriigi suursaadikutele teada, et lepe on 95 protsendi ulatuses valmis, ütlesid allikad.

Allikate sõnul loodab Euroopa jõuda kokkuleppeni enne aasta lõppu, kuid komistuskiviks on veel mure Hiina pühendumuse pärast tööõigusele.

"Me ei ole veel kohal, kuid on kindlasti võimalik, et kui asjad liiguvad edasi senises tempos, saame selle veel sel aastal tehtud," ütles Euroopa Komisjoni asepresident Valdis Dombrovskis Bloomberg TV-le.

Brüssel on rõhutanud, et tahab tagada enda firmadele Hiinas samasugust kohtlemist nagu Pekingi omadele lubatakse ning ei ole nõus ebasoodsate tingimustega lihtsalt selleks, et läbirääkimised lõpuni viia.

Ühe kõrge EL-i ametniku sõnul on Hiina muutunud paindlikumaks kui eales varem ja andnud mõista, et tahab lepingut enne USA uue valitsuse ametisse asumist.

Brüssel tahab saada lahti investeerimispiirangutest Hiinas, seda eriti digitehnoloogia valdkonnas. Euroopa Liidu kaubanduskoja juht Pekingis Jörg Wuttke ütles, et läbirääkijad on turuligipääsu osas suuri edusamme teinud.

Osana leppest on EL nõudnud Hiinalt ka intellektuaalomandi kaitse tugevdamist, kohustusliku tehnoloogiasiirde lõpetamist, subsiidiumide vähendamist riigifirmadele ja rohkem kliimameetmeid.