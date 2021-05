Times: EL peatas Hiinaga sõlmitud investeerimislepingu ratifitseerimise

Euroopa Liidu kaubandusvolinik Valdis Dombrovskis peatas EL-i Hiina investeerimislepingu ratifitseerimise protseduuri.

"Oleme nüüd peatanud Euroopa Komisjoni poolse poliitilise tegevuse, mis on seotud investeerimislepinguga. Praegu on olukord kus EL ja Hiina on üksteise suhtes kehtestanud sanktsioonid. Keskkond hetkel ei soodusta lepingu ratifitseerimist," teatas Dombrovskis.

Investeerimislepingus lepiti põhimõtteliselt kokku 30. detsembril.

Euroopa Liit kehtestas märtsis aga sanktsioonid nelja Hiina kõrge ametniku vastu. Sanktsioonid olid seotud uiguuride inimõiguste rikkumistega Xinjiangi provintsis.

Hiina kehtestas kättemaksuks sanktsioonid kümnele EL-i kodanikule. Peking keelas sanktsioneeritud eurooplastel Hiinasse sisenemise.

"Lääne kaubamärgid nagu H&M, Nike, Adidas ja Burberry on Hiinas mustas nimekirjas," teatas The Times.

Eelmisel nädalal leidis Euroopa Parlament, et Hiina peab sanktsioonid tühistama. Enne ei tohiks Komisjon investeerimislepingut ka ratifitseerida.

USA ei toeta samuti EL-i ja Hiina vahelist investeerimislepingut. Leping sõlmiti enne Joe Bideni ametisse astumist.

"Biden plaanib G7 tippkohtumisel suhelda EL-i juhtidega, et nad võtaksid Hiina suhtes karmima hoiaku," teatas The Times.

Investeerimislepingu läbirääkimiste võtmekohaks oli EL-i tingimus, et Hiina peab alla kirjutama rahvusvaheliste sunnitöö eeskirjadele, millega Peking ametlikul tasandil ka nõustus.

Belgia parlamenti ja valitsusasutusi tabas teisipäeval küberrünnak. Parlamendiliikmed pidid arutama ettepanekut, mis oleks hukka mõistnud Pekingi tegevuse Xinijangi provintsis.