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EL otsib viise Euroopa toodete konkurentsivõime tugevdamiseks

Välismaa
Euroopa Liidu lipp.
Euroopa Liidu lipp. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Välismaa

Euroopa Liit (EL) tahab tugevdada Euroopa toodete konkurentsivõimet, et vastu seista Hiina ja ka USA survele.

Euroopa Komisjon pakkus juba kevadel välja eelnõu, et ergutada nõudlust Euroopas toodetud puhaste tehnoloogiate järele. Niinimetatud Valmistatud Euroopas ehk "Made in Europe" algatus piiraks  juurdepääsu riigihangetele ja toetustele vaid Euroopa Liidu liikmesriikide ja teatavate kolmandate riikidega. 

Ajalehe Financial Times andmetel teatas Brüssel ka Briti peaministrile Andy Burnhamile, et kui Ühendkuningriik soovib kaubandustõkkeid vältida, tuleks tõsta Hiina autotööstusele kehtestatud tollimakse ja viia ka muus osas oma kaubanduspoliitika paremini kooskõlla Euroopa Liidu omaga. Ühe Euroopa Liidu ametniku sõnul oleks kõige parem, kui Suurbritannia ühineks tolliliiduga, see lahendaks ka probleemi, et hiinlased võivad Euroopa Liidu tollimaksudest kõrvale hiilida, saates oma kaupa Ühendkuningriigi kaudu.

Briti peaminister Andy Burnham hoiatas kohtumisel Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeniga, et kavandatud eeskirjad kahjustaksid Ühendkuningriiki. Näiteks Briti autotööstus varustab Euroopa Liitu autoosadega ja ka Briti autosid müüakse Euroopa Liidus. Ka Euroopa Liidu autotööstus on nõudnud Ühendkuningriigi kaasamist "Made in Europe" algatusse, et vältida tarneahelate häireid.

Euroopa Liidu sees ei ole veel üksmeelt. Näiteks soovib Saksamaa, et lisaks liikmesriikidele oleksid kaasatud ka Norra, Island, Liechtenstein, Šveits ja Ühendkuningriik ning võimalikult paljud partnerid, kellel on Euroopa Liiduga vabakaubandus- või hankeleping.  Teine rühm, eesotsas Prantsusmaaga tahab, et "Made in Europe" hõlmaks ainult liikmesriike.

Hispaania on teinud kompromissettepaneku, mille kohaselt võiks teatud tingimustel kaasata ka kolmandaid riike, näiteks juhul, kui need toodavad Euroopa Liidu majandusjulgeoleku seisukohast kriitilise tähtsusega komponente või kui alternatiivsed tarneallikad puuduvad. 

Euroopa Liidu suuruselt kolmas majandus Itaalia ei ole veel selget seisukohta võtnud. Itaalia ettevõtlusministri sõnul pooldab riik sellist lahendust, kus eelistatakse Euroopat, aga ollakse avatud ka strateegilistele partneritele. 

Iirimaa, mis on sel poolaastal Euroopa Liidu eesistuja, loodab liikmesriikide vahel kompromissi saavutada aasta lõpuks.

Toimetaja: Karl Kivil

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