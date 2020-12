Riigid püüavad vältida uue koroonaviiruse tüve toomist Suurbritanniast

Kuigi valitsuse otsus peatada lennud Eesti ja Suurbritannia vahel jõustus südaööl, said tänahommikul Ryanairiga lennanud inimesed siiski Tallinna lennujaamas maanduda. Järgmised otselennud kahe riigi vahel on tühistatud ja jõuluks koju Eestisse tulla plaaninud eestlased peavad, kas leidma sobivate ümberistumistega lennud või plaanid tühistama. Londoni lähistel elava eestlase sõnul tähendab piirang, et paljude plaanid veeta pühad koos lähedastega Eestis, lükkuvad kaugemasse tulevikku, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Välisministeeriumi ja Eesti suursaatkonnaga Londonis on ühendust võtnud ligi 40 inimest, kes on registreerinud ennast lühiajaliseks visiidiks Suurbritaanias. Lisaks soovivad koju paljud püsivalt teises riigis elavad eestlased. Suursaadik Tiina Intelmanni sõnul ei tasu otsida auke seadusandluses või lennuskeeme, mis võimaldaks sugulasi külastada, kuna piirangute taga on seadusega sätestatud eriolukord terviseriskide minimeerimiseks.

"See tegelikult ei ole relevantne, kas Eesti või Euroopa teised riigid on lende piiranud või ei. Kohalikud seadused ütlevad, et inimene ei reisiks ja oleks kodus. On lubatud kokku saada võõra inimesega õues sellisel tingimusel, et neid inimesi on täpselt kaks. Niivõrd piiratud on praegu see suhltemine," lausus Intelmann.

BBC andmetel on juba rohkem kui 40 riiki tühistanud lennuühenduse Suurbritanniaga ning olukord muutub pidevalt.

"Meie kogemus viiruse esimesest faasist, et ka Euroopas jäädi esimese faasis meetmete rakendamisega hiljaks. Praegu soovitakse seda just vältida. Seega on otsus tegutseda kiirelt, panna kiirelt piirangud ja anda hinnang," rääkis välisminister Urmas Reinsalu.

Välisministeerium soovitab reisimisel arvestada ka võimalike täiendavate piirangutega ning reisil tekkida võivate ettenägematute tõrgetega.

Suurbritanniaga on ajutiselt lennuühenduse katkestanud enam kui 30 riiki, teiste seas lisaks Eestile ka Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Belgia, Šveits, Portugal, Norra, Taani, Venemaa, Kanada ja Leedu.



Esmaspäeva südaööst teeb seda ka Hongkong ning teisipäeva südaööl India. Alates teisipäevast lubab Hispaania Suurbritanniast riiki vaid oma kodanikke ja alalisi elanikke. Austraalia peaminister Scott Morrison teatas aga, et ei näe lennureiside katkestamiseks Suurbritanniaga vajadust, kuna kõigile riiki saabujatele kehtiv 14-päevane karantiininõue on ohu maandamiseks piisav.



Norra tervishoiuminister Bent Hoie ütles, et viirus võib olla jõudnud ka juba Norrasse. Norra ja Suurbritannia vahel käib aktiivne suhtlus. Nende meetmetega, mille praegu kasutusele võtame, vähendame uue tüve Norrasse sattumise ohtu

ja ka tõenäosust, et see juba on siin," sõnas Hoie.



Saksamaa valitsuse asespiikri Ulrike Demmeri sõnul püüab Saksamaa ennekõike ära hoida suurema nakatumisvõimega viiruse mutatsiooni levikut väljaspool Saksamaad ja Mandri-Euroopat. "Sellepärast otsustaski valitsus keelata kõik

lennud Suurbritanniast Saksamaale," ütles ta.