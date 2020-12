Sotsiaalminister Tanel Kiik (KE) ütles, et valitsus arutab teisipäeval täiendavate koroonapiirangute kehtestamist, sest viiruse levik Eestis on liiga kiire.

"Me näeme, et viiruse levik on Eestis jätkuvalt tõusutrendis, kõige enam Tallinna ja Harjumaa piirkonnas. Oluline on inimeste igapäevase liikumise vähendamine ja see, et need jõulud veeta kitsas pereringis ning mitte külastada rahvarohkeid üritusi," ütles Kiik ERR-ile.

"Loodame, et võimalikult suur osa elanikkonnast nendest juhistest ka oma tegevustes lähtub," lisas ta.

"Hetkel ei ole laual ühtegi konkreetset piirangut, aga kuna Covid-19 päevakorras oli veel mitu punkti, mis jäid hommikul arutamata, siis jätkame nõupidamist nii valitsuse liikmete kui ka Covid-19 teadusnõukojaga," sõnas Kiik.

Kiik rääkis, et teadusnõukoda konkreetseid piiranguid ei soovitanud, vaid esitas tähelepaneku ja mure, et Harjumaa piirkonnas on jätkuvalt liige kõrge ja kiire viiruse levik. Seda küsimust nüüd valitsuskabinet pärastlõunal edasi arutabki.

Kiige sõnul tulevad arutusele ka haridusvaldkonna küsimused.

ERR-i reporter Indrek Kiisler küsis Kiigelt, kas vastab tõele, et haridusminister Jaak Aab (KE) on toonud valitsuskabinetti kava, et jaanuarist koole ei avata.

"Haridus- ja teadusministeeriumi kava tutvustab minister tõepoolest alles täna pärastlõunal ja loomulikult siis selle üle saab valitsus arutelu pidada. Esialgseid kommentaare selle kohta saab anda haridusminister ise. Hetkeseisuga ühtegi otsust langetatud ei ole," kommenteeris Kiik.

Haridusminister Jaak Aab ütles ERR-ile, et tutvustab valitsuskabinetis ettevalmistatud stsenaariume, millises õppevormis võiks jätkuda uuel aastal õppetöö. "Me oleme jõudmas konsensuseni, et lõpliku otsuse langetame me 29. detsembril," sõnas Aab.

Aabi sõnul on teadusnõukoda soovitanud, et distantsõppe erinevaid vorme võiks kaaluda regionaalselt.

Jaak Aab peab mõistlikuks kontaktõppe taastamist algklasside seas. "Minu isiklik arvamus on see, et algklasside puhul - esimene kuni nelja klass - eriti kui nad on hajutatud, võiks see olla mõistlik," ütles Aab.