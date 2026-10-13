Tallinna linnaarhiivis taastati ajalooline kaubatõsteratas

Kaubatõsteratas taastati ja seati töökorda Tallinna linnaarhiivi hoone pööningul Tolli tänaval.

3,4-meetrise läbimõõduga ratas on teadaolevalt ainus töötav ajalooline vints Tallinnas. Keskajal olid need olemas aga pea igas majas.

Tallinna linnaarhiivi teadur Juhan Kreem ütles, et igas keskaegses majas pidi olema pööningul tõstemehhanism, sest laokorrused olid teisel ja kolmandal korrusel.

"See konkreetne eksemplar on väga palju hilisem. See maja oli 17. sajandil varemetes ja korrastati alles 18. sajandil tollivalitsuse laohooneks. Siis oli jälle tõstemehhanismi vaja ja nad hakkasid komponeerima seda erinevatest tükkidest, millest kõige vanemad võisid olla pärit mõnelt laevavrakilt või sadamas üle jäänud," rääkis Kreem.

Linnaarhiivis säilinud kaubatõsteratas pärineb 19. sajandist ning selle tõsteköis on 34,5 meetrit pikk.

2025. aastal tehtud rekonstrueerimistööde käigus parandati juurdepääsu ajaloolisele tõstemehhanismile, mis võimaldab edaspidi selle tööpõhimõtteid külastajatele tutvustada ja korraldada näidistõstmisi.