Facebook kulutas Zuckerbergi turvamisele aastaga 23 miljonit

USA sotsiaalmeedia hiiglase Facebooki aruanne näitab, et 2020. aastal kulutas ettevõte selle asutaja Mark Zuckerbergi turvalisuse tagamiseks 23,4 miljonit dollarit.

Facebook teatas, et kulud olid vajalikud, kuna Zuckerberg on maailma üks tuntumaid juhte.

"Zuckerberg on Facebooki sünonüüm ja seetõttu on meie ettevõtte suhtes negatiivne meeleolu otseselt seotud Mark Zuckerbergiga," teatas Facebook.

"Zuckerbergi kodus on ööpäevaringselt relvastatud ihukaitsjad. Turvameeskond saadab teda kõikjale. Tema kontoriaknad on kuulikindlad," teatas Business Insider.

Zuckerbergi vara väärtuseks hinnatakse umbes 118 miljardit dollarit. Ta on maailmas rikkuselt viies inimene. Facebookis on Zuckerbergil 13 protsendi suurune osalus. Ettevõtte turuväärtus on 889 miljardit dollarit.