"Alates reedest lubab Robinhood taas GameStopi väärtpaberite piiratud ostmist, millega kauplemine oli varem peatatud," teatas Robinhoodi tegevdirektor Vlad Tenev.

"Möödunud aasta on meile näidanud, et finantsturud on mõeldud kõigile - mitte ainult institutsionaalsetele investoritele ja riskifondidele. Oleme näinud uue põlvkonna turule sisenemist. Me toetame teid, meie kliendid," teatas Robinhood.

Kauplemisrakendus Robinhood on tuntud selle poolest, et see võimaldab üksikisikutel investeerida väärtpaberite turule kauplemistasu maksmata.

Neljapäeval peatas ettevõte oma klientidel võimaluse osta GameStopi ja kaheksa teise firma aktsiaid.

"Otsustasime piirata kauplemist finantsnõuete, sealhulgas SEC-i netokapitalikohustuste ja arvelduskoja hoiuste järgimisega, et kaitsta investroreid ja aktsiaturgu," teatas oma kasutajatele saadetud e-kirjas Robinhood.

Muud Robinhoodi platvormil ajutiselt keelatud kompaniide aktsiad olid Koss Corp, Express, Nokia, Naked Brand, AMC Entertainment, BlackBerry ja Bed Bath & Beyond.

Sotsiaalmeedia platvormi Redditi kasutajad julgustasid oma liikmeid ostma GameStopi aktsiaid, et tõsta väärtpaberite hinda ja õõnestada nende lühimüüjaid. (lühikeseks müük on finantsinstrumendi müük ilma seda ise omamata ja see annab võimaluse spekuleerida finantsturul hinnalangusega). Selle tulemusena tõusis GameStopi aktsia mõne päevaga 300 protsenti.

Robinhoodi otsust peatada kauplemine kritiseerisid nii miljardärid kui seadusandjad.

"See on vastuvõetamatu. Nüüd peame rohkem teadma Robinhoodi otsusest blokeerida jaeinvestorid aktsiate ostmisel. Samal ajal saavad riskifondid aktsiatega kaubelda vabalt oma äranägemise järgi," teatas demokraatliku partei USA kongressisaadik Alexandria Ocasio-Cortez.

Ocasio-Cortezi sõnavõttu toetasid veel näiteks vabariiklasest USA senaator Ted Cruz ja miljardär Mark Cuban.

Sotsiaalmeedia suhtlusvõrgustik Facebook sulges samuti populaarse Wall Streeti vestlusgrupi Robinhood Stock Tradersi.

"Ärkasin kolmapäeval teate peale, et Facebook keelas 157 000-liikmelise grupi," teatas Robinhood Stock Tradersi grupi loonud 23-aastane Allen Tran.

"See grupp eemaldati meie kogukonnastandarite rikkumiste pärast, mis pole seotud käimasoleva aktsiahullusega," teatas Facebooki pressiesindaja Kristen Morea.

Robinhoodi ajutine otsus piirata aktsiatega kauplemist tõi kaasa kasutajate mässu, kes hakkasid Google'i veebipoes Robinhoodi arvustama ühe tärniga.