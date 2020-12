Reinsalu: lennupiirangud Suurbritanniaga kehtivad aasta lõpuni

Reinsalu sõnul on plaanis kolmapäevast kehtestada Suurbritanniast saabujatele rangemad eneseisolatsiooninõuded. Kui praegu on mudel, et testi, siis käi seitse päeva tööl ja testi jälle, siis uue mudeli järgi peab pärast esimest testi seitse päeva kodus olema. Testimise alternatiiviks saab 14-päevane eneseisolatsioon senise 10-päevase asemel.

Reinsalu kehutas kõiki eestlasi, kellel on Suurbritannias viibides kriitiline olukord, Eesti välisministeeriumiga ühendust võtma. Koos Läti ja Leeduga plaanitakse veel selle aastanumbri sees evakuatsioonilendu Londonist Riiga. Mõeldud on see inimestele, kes on jäänud Suurbritanniasse lõksu või kellel on erakorraline põhjus Eestisse naasmiseks, märkis Reinsalu. Lend pole mõeldud neile, kes tahavad lihtsalt pühadeks Eestisse tulla.

Reinsalu sõnul koostatakse praegu naasta soovijate nimekirja ning Suurbritannias hättasattunuid on sadades.

Lutsar: Inglise mutatsiooni kohta on vähe teada

Suurbritannias avastatud uue koroonaviiruse tüve ehk niinimetatud Kenti viiruse kohta on väga vähe teadmisi, märkis teadusnõukoja esinaine Irja Lutsar.

"Mida see viirus tähendab, veel ei tea. Esimesed andmed näitavad, et see ei põhjusta raskemat haigust ega suuremat suremust. Andmeid veel ei ole, sest inglased alles kasvatavad neid viiruseid ja siis saab teha eksperimente," lausus Lutsar.

Lutsari sõnul pole kellelegi üllatus, et koroonaviirused muteeruvad, sest RNA viirused muteeruvadki. Samuti pole üllatus see, et just inglased uue tüve avastasid, sest sealmail tegeldakse palju viiruste genotüpiseerimisega.

Reinsalu märkis, et kuigi viirus pole tervisele ohtlikum, on tegu siiski kiiremini leviva tüvega.