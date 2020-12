Eurooplaste pühad tulevad rangete piirangutega

Läti

Naaberriigis Lätis on viimase 14 päeva haigestumus sama suur kui Eestis, riigis kehtib aga eriolukord ja piirangud on Eestist oluliselt karmimad.

Avalikud üritused on keelatud, samuti on kinni kultuuri- ja meelelahutusasutused, restoranid ja baarid, lubatud on üksnes toitu kaasa müüa. Poodidest on samuti avatud üksnes toidukaupu ja muid esmatarbekaupu müüvad kauplused, müüa tohib ka lilli ja jõulupuid. Ehituskaupu on lubatud müüa hulgimüügis. Kinni on juuksurid ja ilusalongid. Keelatud on jõululaadad ja ilutulestike korraldamine.

Üldiselt kehtib riigis 2+2 reegel ehk inimesed tohivad kohtuda vaid ühe inimesega ning peavad teistega hoidma kahemeetrist vahet. Näomaskid on avalikes kohtades kohustuslikud alates 7. eluaastast. Isiklikel üritustel võib koos olla vaid üks perekond või leibkond, erandiks on matused.

Algklassid on Lätis olnud avatud, kuigi karmide nõuetega, õpilase kohta peab olema kolm ruutmeetrit ruumi ja õpetajad peavad kandma tunnis maski, jaanuarist alates laieneb maskikohustus ka algkooli lastele. Alates 5. klassist on õpilased distantsõppel. Uute piirangutega aga vähemalt 11. jaanuarini üheski koolis kohapeal õpet ei toimu, väiksemate laste koolivaheaega on selle ajani pikendatud.

Koroonapatsientide arv Läti haiglais on kasvanud 1000 inimeseni. Seetõttu peatatakse kaheks nädalaks plaaniline ravi. Peaminister Krišjanis Karinši sõnul tuleb valmistuda täiendavateks liikumispiiranguteks, kui haigestumus vähenema ei hakka.

Leedu

Leedu on haigestumuse poolest Euroopa tipus ja pea kogu elu seisab. Kehtivad liikumispiirangud, kodust välja võib minna vaid olulistel põhjustel, nagu tööle, arsti juurde või poodi minek. Veel rangemalt on keelatud liikumine eri piirkondade vahel, maanteedel kontrollitakse liikumist teetõketega. Külalisi koju kutsuda ei tohi.

Avalikud üritused on keelatud. Meelelahutus-, kultuuri- ja spordiasutused on kinni. Kirikud on lahti, aga usutalitusi soovitatakse läbi viia distantsilt või vältides vähemalt rahvakogunemisi, inimese kohta tuleb tagada 10 ruutmeetrit ruumi ja inimesed peavad hoidma omavahel kaks meetrit vahet.

Restoranid ja baarid on kinni, tegeleda võib üksnes toidu kaasamüügiga. Poodidest on lahti üksnes toitu ja muud hädavajalikku müüvad kauplused, kes peavad tagama selle, et korraga ei oleks poes liiga palju inimesi, poodides peab ostja kohta olema 15 ruutmeetrit ruumi. Poed ei tohi teha lühiajalisi müügikampaaniaid ja neil on soovitatud suurendada kassade arvu ning pikendada lahtiolekuaega. Lubatud on jõulupuude müük.

Koolid on distantsõppel. Näomaskid on avalikes kohtades kohustuslikud alates kuuendast eluaastast. Ühistranspordis tuleb hoida vähemalt meetrist vahet.

Leedu sõjavägi kontrollpunktis. Autor/allikas: LRT

Soome

Soome peaminister Sanna Marin tsiteeris pühade eel kirjanik Tove Janssonit: "Mida väiksem sa oled, seda suuremad on jõulud." Peaminister soovitas aasta, mil oleme end tundnud väga väikestena, lõpetada üksnes kõige lähedasemate seltskonnas ja hoida teistega kokku telefonikõnede ja internetikohtumiste kaudu.

Meie põhjanaabrite nakatumismäär on Euroopas madalamate seas. Piirangud on eri piirkondades erinevad sõltuvalt haiguse levikust. Üks rangemate piirangutega piirkond on pealinn Helsingi.

Helsingis ja Uusimaal on kultuuriasutused ja muuseumid suletud, raamatukogud pakuvad teenuseid piiratud määral, näiteks tellitud raamatute kätteandmine. Linnale kuuluvad spordikeskused on suletud, eraspordisaalid on lahti.

Restoranid ja baarid on avatud, aga tagatud peab olema vahemaa hoidmine ja hügieenist kinnipidamine, samuti kehtivad kellaajalised piirangud, näiteks tuleb alkoholi müük lõpetada kell 22.

Üritusi tohib korraldada maksimaalselt kuni kümnele inimesele, kui on võimalik vahemaad hoida ja maske kanda. Perekondlikke kogunemisi soovitatakse hoida ühe pere raames. Üle 15-aastastele inimestele kehtib maskisoovitus avalikes kohtades.

Lasteaiad ja põhikool on olnud avatud, aga koolis tuleb tagada vahemaa hoidmine ja tuleb tunde ning lõunavaheaegasid ajas hajutada, et suur hulk õpilasi ei kohtuks. Kõrgem kooliaste on olnud distantsõppel.

Rootsi

Pandeemia esimese laine ajal oma liberaalse suhtumisega vastuvoolu ujunud Rootsi on nüüd samuti asunud piiranguid karmistama. Peaminister Stefan Löfven andis uutest sammudest teada vahetult pühade eel. Alates jõululaupäevast ehk 24. detsembrist tohib restoranis koos istuda maksimaalselt neli inimest seni lubatud kaheksa asemel ja alkoholimüük lõppeb kell 20. Alates 7. jaanuarist soovitab Rootsi tipptundidel ühistranspordis maski kanda.

Koolide gümnaasiumi osa jääb vähemalt 24. jaanuarini distantsõppele. Samamoodi jäävad selle ajani suletuks paljud avalikke teenuseid pakkuvad asutused, nagu ujulad, spordikeskused ja muuseumid. Tööandjatelt oodatakse nii palju kui võimalik kaugtöö võimaldamist. Poed ja mitmesugused eraettevõtted peavad esialgu ise piirama klientide hulka. Kui nad sellega tulemuslikult hakkama ei saa, võib neid samuti oodata kinnipanek.

Eelmisel nädalal nimetas Rootsi kuningas Carl XVI Gustaf Rootsi koroona-poliitikat läbikukkunuks. Kriitilise hinnangu andis eelmisel nädalal ka spetsiaalne sõltumatu uurimiskomisjon, kirjeldades suurima probleemina hooldekodude olukorda. Rootsis on koroonaviiruse tõttu surnud juba üle 8000 inimese. See on rahvaarvu arvestades laias laastus kümme korda rohkem kui naaberriikides Soomes ja Norras. Samas jääb see siiski alla mitmetele teistele Euroopa riikidele, kes on seejuures rangeid piiranguid rakendanud.

Poola

Poolas on haigestumus langemas, aga piirangud on jätkuvalt karmid, pea kogu elu seisab. Külla võib pühade ajal siiski minna, aga eriti selge kord on kehtestatud vana-aastaõhtuks, mil inimesed ei tohi õhtul kella 19-st kuni järgmisel hommikul kella kuueni kodust lahkuda.

Restoranid ja baarid on kinni, toitu võib ainult kaasa müüa. Hotellid teenindavad ainult meedikuid ja mundrikandjaid. Samuti on suletud kultuuri- ja meelelahutusasutused, välja arvatud raamatukogud, kui on tagatud, et inimese kohta on 15 ruutmeetrit ruumi. Suletud on spordikeskused, spaad ja suusakeskused. Kirikud on avatud, aga inimese kohta peab olema ruumi 15 ruutmeetrit, inimesed peavad hoidma 1,5 meetrit vahet ja kandma maski.

Poed on avatud, aga väikestes poodides peab ühe ostja kohta olema ruumi 10 ruutmeetrit ja suurtes poodides 15 ruutmeetrit. Esmaspäevast reedeni on hommikune aeg kella 10-12 reserveeritud eakatele üle 60-aastastele inimestele. Kõik poed peale toidupoodide lähevad taas kinni alates 28. detsembrist.

Koolid on kaugõppel. Kõikjal tuleb hoida teistega vahet 1,5 meetrit ja avalikes kohtades tuleb kanda maski. Ühistranspordis tohib täita 50 protsenti istekohtadest või 30 protsenti iste- ja seisukohtadest kokku.

Koos võib olla maksimaalselt viis inimest, sama põhimõte kehtib ka külaliste kutsumisel, sel juhul ei arvestata sisse küllakutsuja perekonda.

Saksamaa

Saksamaa liidukantsler Angela Merkel pidi pühade eel rahva ette tulema jutuga karmistuvatest piirangutest. Merkeli sõnul suurendasid jõuluostud märkimisväärselt inimestevahelisi kontake, taas on tõusule keeranud uute nakatumiste hulk ja seepärast tuleb piiranguid karmistada.

Kinni pandi kõik poed peale toidupoodide ning apteekide. Juba varem olid kinni restoranid ja baarid, lubatud on üksnes toidu kaasamüük. Lisaks sellele pandi kinni ka ilusalongid ja juuksurid. Sakslased pidid loobuma ka oma armastatud jõuluturgudest, nende asemel on mitmel poole korraldatud drive-in turge. Keelatud on ilutulestike korraldamine.

Kõik suured üritused on tühistatud ja hotellides ööbimine puhkusereisina on keelatud. Kultuuri- ja meelelahutusasutused on suletud, samuti spordikeskused. Jõulude ajal võib külla kutsuda maksimaalselt neli täiskasvanut lähedasse ringi kuuluvatest peredest, lisaks lapsed.

Üldiselt peavad kõik ettevõtted töö korraldama kaugtööna. Riik korvab kinnipandud ettevõtetele maksimaalselt kuni 90 protsenti püsikuludest.

Koolid on üldiselt olnud avatud, aga vaheaeg algas varem. Kõrge haigestumusmääraga piirkondades on maskid kohustuslikud ka tundides ja koolid võivad kombineerida õpet koolis ja kaugõpet. Maskid on kohustuslikud kõikjal avalikes kohtades.

Prantsusmaa

Prantsusmaal on uute nakkusjuhtumite lisandumine kahanemas ja sügisene tipp ületatud, ometi on karme piiranguid esialgu leevendatud vähe. Päevasel ajal ringiliikumist enam ei piirata, küll aga kehtib öine liikumiskeeld õhtul kella kaheksast kuni hommikul kella kuueni. Öine liikumiskeeld kehtib ka aastavahetusel, erand on tehtud jõululaupäevale, mida võib koos tähistada kuni kuus täiskasvanut.

Poed ja avalike teenuste pakkujad on avatud. Baarid, restoranid, kultuuriasutused, spordikeskused ja suusakeskused on suletud. Erandina on avatud avalikud raamatukogud, samuti on lubatud usukeskustel tegutseda, aga maksimaalselt võib tseremooniatel osaleda 30 inimest. Kõikjal avalikes kohtades tuleb kanda maske.

Kultuuriasutused ja restoranid loodavad uste avamisele jaanuaris, aga võimud on hoiatanud, et see sõltub haiguse levikust. Koolid on olnud lahti, õpilased peavad aga alates kuuendast eluaastast maski kandma.

Koroonasse on haigestunud president Emmanuel Macron. President on isoleerunud, aga tema tervislik seisund ei ole oluliselt halvenenud.

Holland

Holland rakendas pühade eel samuti rangeid piiranguid. Pea kogu elu seisab, kinni on kultuuriasutused, spordikeskused, restoranid ja poed peale toidupoodide. Restoranid võivad samuti jätkuvalt tegeleda toidu kaasamüügiga, sealhulgas saab kuulsatest kanepikohvikutest kanepit kaasa osta. Kanepi ja alkoholi müük lõppeb kell 20. Poed peavad pakkuma eraldi aegasid vanematele ja riskigrupi inimestele. Eraldi müügiluba on antud lilledele ja jõulupuudele, keelatud on korraldada ja müüa ilutulestikke, keelatud on jõuluturud.

Jõulupäevadel ootab hollandlasi kerge leevendus, nimelt tohib siis külla kutsuda kolm täiskasvanud inimest tavaliselt lubatud kahe asemel.

Hollandi haiglad on teada andnud mittepakilise meditsiiniabi peatamisest, et meedikud jõuaksid aidata koroonapatsiente.

Kinni on juuksurid, ilusalongid ja seksiäri. Mask on avalikes kohtades kohustuslik kõigile üle 13-aastastele inimestele, karistuseks võib olla trahv 95 eurot. Inimesed peavad hoidma 1,5-meetrist vahet, riik soovitab seda reeglit järgida ka jõululauas, kui külla tuleb teine perekond. Riigi ametlik infolehekülg soovitab tungivalt mitte väljaspool kodu kooris laulda või karjuda.

Hollandis on koolid olnud avatud, kõrgem kooliaste on olnud osalt distantsõppel ja koolis on olnud vajalik maske kanda. Praegu on aga vähemalt 17. jaanuarini koolid distantsõppel ja lastehoid kinni, välja arvatud perede tarbeks, kus vanemad peavad ühiskonnale olulistes sektorites tööl käima.

Belgia

Belgias on samuti haiguse sügisene tipp juba ületatud ja kõige karmimaid piiranguid on veidi leevendatud, näiteks on poed taas avatud. Samas on üsna paljud keelud endiselt jõus, näiteks on külaskäigud piiratud ühe inimesega, jõulude ajal on erandina antud luba, et üksinda elav inimene võib korraga võõrustada kahte inimest. Rangelt kodudesse surutud belglased kavatsevad jõulude ajal kokku hoida suure telesaate abil.

Öine liikumiskeeld kehtib Brüsselis ja prantsuskeelses Valloonias õhtul kella kümnest kuni kella kuueni hommikul ja flaamikeelses Flandrias veidi lühemat aega südaööst kuni kella viieni hommikul. Valloonias on jõululaupäeval erandlikult lubatud ringi liikuda samuti südaööni, Brüsseli võimud sellist erandit ei teinud. Vana-aastaõhtul on kõik liikumispiirangud jõus.

Restoranid ja baarid on suletud, tegeleda võib üksnes toidu kaasamüügiga ja siingi kehtib ajaline piirang ehk seda tohib teha kella kümneni õhtul. Kultuuri- meelelahutus- ja spordiasutused on suletud. Raamatukogud ja muuseumid on avatud. Ujulad on avatud. Kirikud on avatud, aga religioosseid tseremooniaid ei toimu. Jõuluturud jäävad sel aastal Belgias ära, samuti on keelatud ilutulestikud. Alkoholi ei tohi müüa pärast kella kaheksat õhtul

Koolid on siiani olnud avatud. Õues tohivad omavahel kohtuda neljased grupid ja üksteisega tuleb hoida 1,5 meetri pikkust vahemaad. Lähedast suhet tohib omada vaid ühe inimesega, see peab olema pidevalt sama inimene. Külla võib perekond kutsuda ühe inimese. Juhul, kui inimene elab üksi ja tal on üks kallis lähedane inimene, siis ta võib täiendavalt kutsuda endale külla veel ühe inimese, aga külaline ja kallis lähedane ei tohi korraga külas olla. 24. ja 25. detsembril kehtib selles osas erand, siis on see lubatud.

Hispaania

Hispaania on läbi elanud raske koroonasügise. Praeguseks on sügisese pandeemia laine kõrgeim tipp selja taha jäänud ja riik lubab inimestel pühade ajal end veidi vabamalt tunda. Nii on lubatud liikumine riigi eri piirkondade vahel selleks, et sugulastele külla minna, samuti on mitmel pool öine liikumiskeeld jõululaupäeval ja vana-aastaõhtul nihutatud tavalisest veidi hilisemale ajale, 1.30-le öösel. Muidu algab öine liikumiskeeld sõltuvalt piirkonnast kella 22 ja südaöö vahel. Mitmed piirkonnad lubavad kuni kümne inimese kokkusaamisi tavaliselt lubatud kuue asemel.

Samas on Hispaanias piirangud erinevad sõltuvalt piirkonnast ja mitte igal pool ei ole see nii. Näiteks pealinnas Madridis on pühadeaegsete kogunemiste piir siiski kuus inimest kahest perekonnast. Samuti palutakse eri perede kohtumistel kodudes või restoranides kanda maske ajal, kui ei sööda ega jooda.

Traditsioonilist aastavahetuse tähistamist ja suurt pidu tänavatel suure rahvahulgaga seega seekord ei tule ja hispaanlased peavad oma traditsioonilised 12 viinamarja öiste kellalöökide ajal ära sööma väikses ringis.

Baarid ja restoranid ning kultuuriasutused on Madridis avatud, ruumide täituvuse piirangutega.

Itaalia

Itaalia säilitab pühade ajal ranged piirangud ja isegi karmistab neid. Riigi eri piirkondande vahel on keelatud liikuda, nii et perekondadel on keelatud üle riigi kokku tulla. Jõulupäevadel ja 1. jaanuaril on keelatud lahkuda isegi oma linnast.

Öine liikumiskeeld kella kümnest õhtul kuni viieni hommikul kehtib ka pühade perioodil, 1. jaanuaril on seda isegi pikendatud kella seitsmeni hommikul. Nii jäävad kirikutes ära öised missad. Kodust välja võib minna üks kord päevas. Jõulude ja aastavahetuse ajal võib külla kutsuda üksnes kaks külalist.

Kultuuriasutused, spordikeskused, suusakeskused ja restoranid ning baarid jäävad suletuks, tegeleda võib üksnes toidu kaasamüümisega. Pühade päevadel on avatud üksnes toidupoed ja apteegid, argipäevadel detsembri lõpus võivad oma uksed avada ka teised kauplused.

Koolid on olnud avatud, aga vanem kooliaste õpib kaugõppel. Maskid on avalikes kohtades kohustuslikud.

Roomlased enne jõuluaja laussulgemisi ostlemas Via del Corso poetänaval Autor/allikas: SCANPIX/AP

Kreeka

Kreekas kehtivad samuti karmid piirangud. Piirkondade vahel liikumine on keelatud, öine liikumine on keelatud õhtul kella üheksast kuni kella viieni hommikul.

Koolid on kinni, samuti restoranid ja baarid, spordikeskused ja suusakeskused. Kirikus on lubatud pühade ajal käia, aga pühakodadele kehtib täituvuse piirang.

Suurbritannia

Suurbritannia andis vahetult pühade eel teada levima hakanud uuest viiruse tüvest, mis seiskas osalt saareriigi ühendused ülejäänud maailmaga. Piirangud riigis sõltuvad konkreetsest piirkonnast, Londonis ja Lõuna-Inglismaal kehtivad praegu kõige rangemad reeglid. Seal tuleb pühi pidada oma pere ringis, mujal Suurbritannias võib esimesel jõulupühal kokku tulla maksimaalselt kolm perekonda.

Rangeimate piirangutega alal peavad inimesed püsima kodus, välja võib minna ainult tööle, kooli või poodi. Avatud on üksnes toitu ja muid esmatarbekaupu müüvad poed. Suletud on kõik kultuuriasutused, spordikeskused ja restoranid ning baarid. Endiselt võib toitu kaasa müüa. Hotellid on avatud üksnes neile, kes töö tõttu peavad reisima. Kirikud on avatud, aga maksimaalselt võib koos olla 20 inimest, kes peavad omavahel vajalikku vahemaad hoidma.

Teistes Suurbritannia piirkondades on piirangud leebemad, vastavalt haiguse leviku ulatuslikkusele. Koolid on olnud avatud.

Venemaa

Venemaa jääb Euroopa võrdluses praegu uute nakatumisjuhtude poolest pigem madalama haiguse levikuga riikide hulka. Riigi piirkonnad on erinevad ja piirangud on igal pool erinevad. Moskvas jäävad piirangud kehtima vähemalt 15. jaanuarini, mil selja taha jäävad ka õigeusu jõulud.

Baarid ja restoranid on avatud, aga kehtib ajaline piirang ehk kella 23-st kuni kuueni hommikule peavad sellised asutused kinni olema. Toidu kaasamüümisega võib tegeleda ööpäevaringselt. Suured rahvakogunemised on keelatud, teatrid, kinod ja kontsertsaalid on küll avatud, aga neis on lubatud üksnes 25 protsendi täituvusega inimesi saali lubada.

Üle 65-aastastel inimestel, kroonilistel haigetel ja rasedatel on palutud koju jääda. Ametliku infolehe järgi on peatatud pensionäride tasuta sõit ühistranspordis, sest kuhugi ei soovitata sõita. Koolid on olnud avatud, aga vanem kooliaste on distantsõppel.

Ukraina

Ukraina võimud säästsid inimesi karmidest piirangutest pühade ajal, küll aga on kavas riik lukku panna pärast pühi. Suuremad pidustused on ära jäetud, paljudes kohtades ka jõuluturud, samas mõnel pool on jõuluturud siiski piirangutega peetud.

Praegu kehtivad senised piirangud, mida on veidi karmistatud. Suured üritused on keelatud, restoranid ja baarid peavad uksed kinni panema kell kümme õhtul. Kirikud on avatud ja usuteenistused lubatud, kui on tagatud vähemalt viis ruutmeetrit ruumi inimese kohta.

Alates 8. jaanuarist on kavas kaheks nädalaks kinni panna kõik kultuuri- ja meelelahutusasutused, spordikeskused, koolid, restoranid ja baarid.

Ukrainas on seni piiranguid kehtestatud eri piirkondades erinevalt vastavalt haiguse leviku intensiivsusele. Enamik piirkondi on niinimetatud oranžis tsoonis praegu, see tähendab, et haigla voodikohtadest on regioonis hõivatud 50-75 protsenti. Osaliselt on Ukraina piirkonnad aga juba ka kõige kriitilisema taseme ehk punasega määratletud.

Oranži tasemega määratud aladel on keelatud kõik üritused, millest võtab osa rohkem kui 20 inimest. Kultuuriasutused võivad tegutseda, aga seatud on täituvuspiirang 50 protsenti, spordiasutused on kinni pandud. Koolid on avatud seni, kuni 50 protsenti kooli õpilastest ja personalist jääb haigestumise või eneseisolatsiooni tõttu õppetööst kõrvale.

Restoranid ja baarid on avatud, aga kehtib ajaline piirang kella kümneni õhtul. Toidu kaasamüük on lubatud ka hilisemal ajal. Väiksed majutusasutused on suletud, tegutseda võivad üksnes hotellid.

Kui piirkond jõuab punase tasemeni, siis pannakse kinni koolid, kultuuriasutused, restoranid ja baarid ning jääb seisma ühistransport.

Info on kogutud riikide ametlikelt piirangute lehekülgedelt ja ajakirjandusest. Piiranguid on väga palju mitmesuguse detailsuse astmega, nad varieeruvad piirkonniti ja muutuvad ajas. Nakatumisnäitajad pärinevad Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) ülevaatest.