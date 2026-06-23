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Soome leevendab alkoholi müügipiiranguid

Välismaa
Veiniriiulid Helsingi kesklinna Alko poes.
Veiniriiulid Helsingi kesklinna Alko poes. Autor/allikas: Katri Lehtola / Alko
Välismaa

Soome parlament võttis teisipäeval vastu seaduse, mis leevendab alkoholi müügipiiranguid, lubades muu hulgas osta alkoholi pühapäeviti ning tellida seda kauplustest, restoranidest ja veebipoodidest koju.

Alates 2023. aastast ametis olev parempoolne valitsus oli lubanud alkoholimüüki lihtsustada, et viia riik vastavusse Euroopa seadustega ja lubada Soome turustajatel alkoholi välismaale müüa.

Vastavat eelnõu esitleti juba 2024. aastal, kuid see on põhjustanud parlamendis pikki arutelusid, kuna kriitikute sõnul soodustaks rangete alkoholiseaduste leevendamine joomist ja ohustaks rahvatervist.

Eelnõu võeti teisipäeval vastu 98 poolt- ja 77 vastuhäälega.

Soome alkoholiseaduste kohaselt saab kanget alkoholi, veini ja õlut või siidrit, mille alkoholisisaldus on üle kaheksa protsendi, müüa ainult riigi omandis olev monopol Alko.

Erandiks on litsentseeritud restoranid, kui jooke tarbitakse kohapeal, ning poed võivad müüa madalama alkoholisisaldusega jooke.

Nüüd on Alko kauplustel aga lubatud olla avatud ka pühapäeviti ning lahtiolekuaegu pikendatakse igal nädalapäeval seniselt kella 19.00-lt kella 21.00-ni.

Alko võib nüüd samuti pakkuda kojuveoteenust. Seda saavad teha ka poed ja restoranid, kuid endiselt ainult jookide puhul, mille alkoholisisaldus on alla kaheksa protsendi.

Kliendid saavad nüüd tellida ka teistes Euroopa Majanduspiirkonna riikides asuvatest veebipoodidest, kuigi Alko jääb endiselt ainsaks füüsiliseks kaupluseks, mis müüb kanget alkoholi.

Soome sõltuvusainete ennetamise ühing (EHYT) mõistis muudatused hukka, nimetades neid kahjulikuks rahvatervisele ja riigi majandusele.

"Alkoholiärist saadav kasum voolab välismaale, kuid kahjud ja nendega seotud kulud jäävad Soome kanda," ütles EHYT-i tegevjuht Juha Mikkonen oma avalduses.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: AFP-BNS

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