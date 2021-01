Prantsusmaa rahvasaadikut süüdistatakse karantiinireeglite rikkumises

Prantsusmaa parlamendiliiget süüdistatakse koroonaviiruse piirangute rikkumises ja öörahu häirimises. Pariisi prokuratuur on alustanud eeluurimist.

Marine Le Peni parempoolse partei (RN) rahvasaadik Jerome Riviere kutsus 13. detsembril oma korterisse külalised. Riviere' naabrid teatasid politseisse ja kaebasid tema korterist kostva valju muusika üle.

Prantsusmaa veebiuudiste Mediaparti avaldatud videos on näha, kuidas üks Riviere külalistest filmis väljas pidu filmivat teismelist ja ütles talle: "See on mõeldud armee värbajate jaoks. Nad lõikavad su juuksed, nad ajavad su pead raseerima".

"Ma olin hirmunud ja lõpetasin filmimise," teatas teismeline poiss Mediapartile.

Hiljem politseisse esitatud avalduses lisas teismeline poiss, et külaline lubas tal pea maha lõigata.

Prantsusmaa meedia teatel oli poissi filmivaks külaliseks teine parempoolse partei saadik Jean-Lin Lacapelle. Lacapelle pole olukorda kommenteerinud.

Riviere on väiteid ähvardustest ja solvangutest eitanud.

"See oli tööõhtusöök, mingit pidu ja solvanguid polnud. Peale politsei märkusi panime ka muusika vaiksemaks. Olen RN-i parlamendisaadik ja ma ei meeldi mõningatele naabritele," teatas Riviere.