Bideni administratsioon vaatab üle reeglid, mida nimetatakse rändajate kaitseprotokollideks. Praegu nõuab seadus, et varjupaigataotlejad peavad ootama Mehhikos, enne kui nende taotlus USA-s kinnitatakse.

"President Bideni strateegia on keskendunud põhimõttele, et meie riik on turvaline, tugevam ja jõukam, kui meil on olemas korralik ja inimlik sisserändestrateegia. Selle käigus hoitakse koos peresid ja võimaldab äsja saabunud immigrantidel meie riiki täielikumalt panustada," ütles kõrge Bideni administratsiooni ametnik.

Biden on juba tühistanud mitu eelmise presidendi korraldust, mis on seotud ebaseadusliku sisserände võitlemisega. Peatatud on Mehhiko piirimüüri ehitustööd, samuti on kaotatud reisikeeld peamiselt moslemiriikidest pärit inimestele.

USA sisejulgeolekuministeerium on teinud 100-päevase pausi ebaseaduslike sisserändajate deporteerimisel, kuid Texase föderaalkohtunik on selle korralduse ajutiselt blokeerinud.

Biden peab siiski edasiste reformide läbiviimiseks saama kongressi heakskiidu. Esimesel ametisoleku päeval esitas ta kongressile põhjaliku reformi eelnõu. Selles nähakse ette kodakondsuse andmist umbes 11 miljonile dokumentideta sisserändajale.

Senati justiitskomisjoni uus esimees Dick Durbin ja vabariiklaste esindaja Lindsey Graham kavatsevad kehtestada "Dream Acti" uue versiooni. See näeb ette amnestia pakkumist kõikidele lastele, kes on saabunud USA-sse ebaseaduslikult.

"Biden plaanib muuta ka Trumpi poliitikat, mis vähendas välismaalastele tööviisade jagamist," teatasid administratsiooni ametnikud.

Mitmed USA ettevõtted kritiseerisid eelmisel aastal Trumpi uute roheliste kaartide keelu kehtestamise pärast.