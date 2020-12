"Umber jaanuari alguses me kõik kujutasime ette nii Eestis kui ka maailmas, et on tulemas erakordselt edukas majandusaasta. Majandus buumis kõikjal. Teise silmaga me ootasime erinevaid spordivõistlusi nagu jalgpalli EM või olümpiamängud, kuid kuskil jaanuri lõpp, veebruari algus hakkas juba Hiinast ja Itaalia kaudu koroona paistma. Pärast seda on koroona dikteerinud. Kõik muu, mis on toimunud, on koroonast johtuv," ütles Soonvald.

Mart Raudsaar avaldas lootust, et koroona ei kujune aastakümnendi sündmuseks, tuues esile viiruse muteerumise ja enda kahtluse, kas Eesti vaktsineerimiskavaga on ikka kõik korras. Raudsaare hinnangul annab koroonakriis võimaluse mõtestada Eesti ühiskonnas olulisi teemasid.

Soonvald prognoosis, et kui maailm suudab koroonakriisis ühtsena tegutseda, siis jõutakse paari aastaga taas teatava stabiilsuseni.

Mirko Ojakivi ütles, et vaktsiini näol on maailmas näha koroonakriisi lootusekiirt ja lahendust.

Soonvald märkis, et kevadel lõi viiruse levik sellise fooni, et keegi ei osanud käituda. "Ma võib-olla olime liiga emotsionaalsed, aga samas oli meil tohutu ind seljatada koroonaviirus. Täna on olukord hoopis teistsugune, meil on nii palju teadmisi juures," sõnas Soonvald.

Soonvald rõhutas, et lisaks majanduslikule, sotsiaalsele ja tervishoiu kriisile on inimesed ka vaimse kriisi lävel. "Kõik tegevused, mida inimesed teevad tööl ja vabal ajal on kantud koroonaviirusest. Keegi ei tea, mida toob homnepäev, kas töökoht on olemas või kas kool jätkub," lausus Soonvald.

"Me peame hakkama riigi tasandil aktiivsemalt tegelema sellega, kuidas inimesed sellest vaimselt välja tuleksid," ütles Soonvald.

Soonvaldi sõnul sai valitsus kevadise koroonakriisi ajal eriolukorda kehtestades hästi hakkama ja kordagi ei tekkinud olukorda või kahtlust, et seda võidakse hakata kurjasti ära kasutama, sest Eesti demokraatia on küps ja tugev. Soonvaldi sõnul oleks aga valitsus võinud otsustamisse ja aruteludesse kaasata ka Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti.

Rääkides lõppeva aasta sisepoliitikast, ütles Mirko Ojakivi, et Eesti poliitikas oli seisaku aasta. "Meil ei ole ju seda suurt diskussiooni, et kuhu suunas me peaksime minema, milline Eesti peaks olema," sõnas Ojakivi.

"Me tegeleme ju ellujäämisega praegu," vastas Ojakivile Raudsaare. Samas märkis Raudsaar, et arutelu suure laenuraha kulutamise ja suunamise osas oleks vaja küll.

Soonvald tõi esile, et ühiskonda dikteerib erakond (EKRE - toim.), kes sai valimistel 99 000 häält ja et viia ellu nende ambitsioone, lohisevad kõik ülejäänud ca 80 protsenti erakondi ja valijaid neile järgi.