"Mulle tundub, et Keskerakond käitus selles olukorras ainuvõimalikult," sõnas Aaspõllu Ratase tagasiastumise kohta.

Paris lisas, et Porto Franco rahastamine tundus algusest peale korruptiivne, kuid ta ei uskunud kohe, et valitsus selle tulemusel laguneb.

"Ei, nad on nii külma kõhuga, nii nagu varasemate skandaalide puhul, neelavad alla ja mänguivad tuima," ütles Paris oma esmase emotsiooni kohta.

Ka Jaagant sõnas, et teda üllatas Ratase otsus. Tavapäraselt oleks Jaaganti arvates Ratas oodanud, kuni esmased emotsioonid maha rahunevad ning siis vaikselt teemaga edasi tegelenud.

Jaagant selgitas, et valitsus pole lagunenud ei USA presidendi või Soome peaministri kritiseerimisel, vaid lagunes erakondade rahastamise tõttu. See näitab omakorda, et rahastamine on Jaaganti sõnul ühiskonda tugevalt puudutav teema.

"Jüri Ratas lõikas endale väga palju poliitilist krediiti sellega /---/, ta näitas, et tema on sõnapidaja mees, ta näitas, et ta oma liitlasi ei hülga," lisas Paris.

Aaspõllu ütles, et seevastu on EKRE toetajate hulgas laialt levinud tunne, et Keskerakond reetis neid.

"Natuke üllatav jah, et see pinge oli nii suur, et nad (Keskerakond) kasutasid kärmelt võimalust EKRE üle parda heita," vastas Paris.

Jaagant sõnas, et EKRE on valitsuses olles oma sõna alati pidanud, kui midagi on kokku lepitud, on sellest ka kinni peetud. Samas tundus Jaagantile, et EKRE ütleb tõesti otse välja, et neid reedeti, kuid Isamaa teeb seda kaudselt.

Ta sõnas, et Helir-Valdor Seeder oli öelnud, et Keskerakond ja Reformierakond pidasid juba mitu kuud salaplaani.

"Mida sa tegid selle infoga mitu kuud, kas sa võtsid midagi ette ka või istusid kätte peal ja ootasid, mis hakkab saama," ütles Jaagant.

Aaspõllu ütles, et ta ei pea Seedri väljaöeldut kuigi tõenäoliseks. Küsimusi tekitab ka see, et Isamaa ei hakanud siis sel ajal sotsidega plaani pidama, et Reformierakonna juurde jutule minna, lisas Aaspõllu.

Jaagant sõnas, et sellest jääb tõesti mulje, nagu oleks Isamaa müügimees, kes ootab, et klient tuleks neile end pakkuma.

Enne kajastatakse valitsuse moodustamist, siis rahastamist

Jaagant sõnas, et esmalt peab meedia tegutsema kiiremate teemade kajastamisega, nagu seda on valitsuse moodustamine. Kui see tehtud saab, siis tuleb Jaaganti arvates uuesti päevakorda kogu Porto Franco skandaal, kuid palju põhjalikumalt.

Ta arvas, et Keskerakond ei hakka pikki kohtuvaidlusi pidama, vaid piirdub kokkuleppega.

"See Keskerakonna vastu kahtlustus on seotud Korbi käitumisega, see on natuke esitatud lihtsalt Korbile pikenduseks," arvas Aaspõllu.

Paris sõnas, et siit kumab välja ka teadlik otsus, et Korb ei rääkinud Ratasele seesugustest tehingutest ning Ratas ka teadlikult ei küsinud nende kohta.

"Mis kindlasti teeb Keskerakonna elu natuke raskemaks /---/, suurettevõtjad võibolla praegu ei soovi Keskerakonnale spetsiifiliselt ja võibolla ka teistele parteidele annetada," sõnas Aaspõllu.

Lisaks räägiti saates Kersti Krachti osast skandaalis ning ka uue valitsuse moodustamisest laiemalt.