Valitsuse kommunikatsioonidirektorina alustab tööd Eero Raun

Raun on varem avalike suhete juhina töötanud Tallinna Pangas, Eesti Ühispangas, rahandusministeeriumis ja presidendi kantseleis Arnold Rüütli presidendiks oleku ajal.

Peale seda on Raun tegev olnud Rahvusooper Estonia peadirektori nõunikuna, kultuuriministeeriumi muusikanõunikuna ning EAS-is ekspordi projektijuhi ja turismiturunduse juhina. Aastatel 2018-2020 oli ta Tallinna Muusika- ja Balletikooli asutav direktor.

"Käesolev erakordne aasta on näidanud, kui oluline roll on valitsuskommunikatsioonil, et anda inimestele põhjalikku ja kiiret infot valitsuse otsuste kohta ning koordineerida kriisikommunikatsiooni. Sellele lisandub valitsuskommunikatsiooni järjepidev ülesanne selgitada avalikkusele Eesti riigi ülesehituse põhimõtteid ja valitsusasutuste toimimise loogikat," ütles Raun pressiteate vahendusel.

Eero Raunal on sotsiaalteaduse magistrikraad. Samuti on ta õppinud Eesti Diplomaatide Koolis ja Eesti Muusikaakadeemias.

Valitsuskommunikatsiooni direktori leidmiseks toimus avalik konkurss, mille viis läbi riigikantselei juures asuv tippjuhtide valikukomisjon.

Valitsuskommunikatsiooni direktori ülesanne on valitsuskommunikatsiooni strateegiline juhtimine, valitsuse ja peaministri eesmärkide ja tegevuse kommunikatsiooni korraldamine ning valitsusasutuste kommunikatsiooniüksuste koostöö koordineerimine. Samuti julgeoleku ja riigikaitse valdkonna strateegilise kommunikatsiooni koordineerimine.