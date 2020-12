Siiski hindab politsei, et sarnaselt eelnevatele aastatele möödusid jõulupühadpigem rahulikult. "Olime väljas tavapärasest kaks korda suuremate jõududega ning pöörasime tähelepanu nii avalikule korrale, liiklusele kui ka viiruse leviku peatamise piirangutele," märkis politsei- ja piirivalveamet.

24.-26. detsembrini pöörduti politsei poole ligi 4800 korral. Kokku käisid korrakaitsjad lahendamas 180 lähisuhtevägivalla juhtumit ning toimus 16 liiklusõnnetust, milles said vigastada 11 inimest. Kontrolliti 8600 sõidukijuhti ja kokku tabati üle 80 alkoholi tarvitanud autojuhi ning ligi 150 kiiruseületajat.

Samuti kontrollisid politseinikud ligi 1600 avalikku siseruumi , näiteks kaubanduskeskusi ja kirikuid, kus kehtivad koroonaviiruse piirangud ehk hajutatuse nõue ja maski kandmise kohustus. Tervise kaitsmiseks jagas politsei inimestele üle 3400 maski.

"Tõenäoliselt jätkub nii mõnelgi inimesel peomeeleolu ja sellega kaasnev alkoholi tarbimine. Seetõttu pea meeles, et alkoholi tarvitades peab tundma enda piiri ja sellest ka kinni pidama Arusaamatusi saab lahendada sõna jõuga ja füüsilise vägivallata. Kui märkad, et keegi võib olla ohus ja abi vajada, tuleb sellest kindlasti politseile teada anda, helistades hädaabinumbril 112," soovitavad korrakaitsjad eelseisva aastavahetuse eel.

Liikluses tuleb politsei kinnitusel meeles pidada, et turvaliselt sihtkohta jõudmiseks peab varuma rohkem aega. "Pea kinni kiiruspiirangutest ja ole mõistlik kõigi teiste liiklejate suhtes. Teed on libedad ja ilmaolud ootamatud. Hoolitse selle eest, et sa ise, sinu sõbrad ega lähedased ei oleks autoga sõitma minnes alkoholi tarvitanud," pöördub politsei kõigi eestimaalaste poole.